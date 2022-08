Le Premier ministre Trudeau pourrait faire face à une citation à comparaître pour témoigner au procès sur les réparations des pensionnats

Le Premier ministre Justin Trudeau pourrait faire face à une citation à comparaître pour témoigner en tant que témoin lors d’un procès qui doit commencer ce mois-ci pour un recours collectif visant à obtenir des réparations pour la dévastation culturelle causée par les pensionnats, selon les archives judiciaires.

Des avocats représentant 325 Premières Nations – plus de la moitié de toutes les Premières Nations reconnues du pays – cherchent à assigner Trudeau et le ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller à comparaître à la barre des témoins via Zoom et à répondre à des questions sur la sincérité des déclarations liées aux pensionnats. ils ont fait dans le passé.

Il s’agit notamment des déclarations de Trudeau et de Miller selon lesquelles la politique du Canada sur les pensionnats indiens était « d’assimiler ».

“Il semble y avoir une contradiction entre ce que le premier ministre a dit publiquement et les positions que le Canada adopte devant les tribunaux”, a déclaré shíshálh Nation Coun. Sélina August.

“Nous et les tribunaux devons savoir quelles sont les positions réelles du Canada.”

La nation shíshálh et Tk’emlups te’ Secwepemc ont engagé l’action en justice il y a dix ans.

Justice Canada s’opposera aux assignations à comparaître

Une requête visant à obtenir les assignations à comparaître devrait être déposée d’ici la fin de la semaine, a déclaré John Phillips, de la société torontoise Waddell-Phillips, l’une des trois sociétés impliquées dans l’affaire.

Justice Canada a indiqué dans une lettre déposée auprès de la Cour fédérale qu’il prévoyait de s’opposer aux assignations.

“La position du Canada est que de telles assignations ne peuvent être accordées sans autorisation et qu’une telle autorisation ne devrait pas être accordée dans les circonstances”, indique la lettre, signée par Lorne Lachance, avocat principal de Justice Canada.

Conseil de la nation shíshálh. Selina August dit qu’il y a un écart entre ce que le premier ministre Justin Trudeau dit publiquement et ce que le Canada fait valoir devant les tribunaux sur les pensionnats. (Selina août)

Cependant, le bureau de Miller a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que Justice Canada n’avait reçu aucune instruction “sur la manière dont le Canada répondrait à la délivrance des assignations à comparaître”.

La déclaration indique que le gouvernement fédéral est “engagé envers la justice et la guérison” du “traumatisme subi à la suite des pensionnats”, qu’il a qualifié de “honteux”.

Le bureau du premier ministre a fait référence à la déclaration du bureau de Miller.

Premier recours collectif du genre

Le procès doit débuter devant la Cour fédérale de Vancouver le 12 septembre et se poursuivre jusqu’en novembre. La première phase du processus tournera autour des arguments pour établir la responsabilité du Canada, et la deuxième phase se concentrera sur les dommages.

Il s’agit de la première action en justice liée aux pensionnats demandant des réparations au gouvernement fédéral pour l’impact que les pensionnats ont eu sur les nations autochtones dans leur ensemble.

L’action en justice indique que le Canada a bénéficié de l’impact des pensionnats indiens, qui ont fracturé les communautés, détruit la culture, supprimé les langues et affaibli l’emprise des nations autochtones sur «leurs terres et ressources traditionnelles».

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré que Justice Canada n’avait reçu aucune instruction sur la façon de répondre aux assignations à comparaître. (Darryl Dyck/Presse canadienne)

Tous les litiges antérieurs liés à l’époque des pensionnats étaient axés sur l’indemnisation des préjudices et des abus subis par les individus.

La demande de réparation faisait à l’origine partie d’une poursuite plus large déposée en 2012 par la nation Tk’emlups te’ Secwepemc et shíshálh en Colombie-Britannique — ainsi que des survivants des pensionnats connus sous le nom d’externats — qui ont été forcés de fréquenter le pensionnat indien de Kamloops et les Indiens Sechelt. École résidentielle.

Le recours collectif, certifié en 2015, a été scindé en deux réclamations – une pour les boursiers de jour et une pour les Premières Nations demandant des réparations – en août 2020. Le gouvernement fédéral a annoncé un règlement avec les boursiers de jour en juin 2021.

REGARDER | Règlement conclu dans le cadre de la poursuite des « externes » des pensionnats :

Règlement conclu dans le cadre d’un recours collectif par des survivants des pensionnats indiens Le gouvernement a annoncé aujourd’hui un règlement avec des milliers d’anciens « boursiers » des pensionnats indiens. Retour sur leur long combat pour obtenir des indemnisations et autres poursuites toujours en cours.

“Le Canada doit porter le fardeau”

Phillips a déclaré que Trudeau et Miller devaient témoigner parce que les avocats de Justice Canada ont refusé de confirmer ou de nier si leurs déclarations sur les impacts des pensionnats sont vraies.

“Ces déclarations de Trudeau et Miller touchent directement à la question de la responsabilité”, a déclaré Phillips.

“Ils disent que le Canada avait une politique, ils disent que la politique du Canada a causé des dommages aux individus, aux collectifs et aux communautés… et le Canada doit en supporter le fardeau.”

Par exemple, le 25 juin 2021, Trudeau a déclaré que la politique des pensionnats indiens du Canada “arrachait les enfants à leur foyer, à leur communauté, à leur culture et à leur langue et leur imposait l’assimilation”.

Le 27 janvier 2021, Miller a déclaré que les pensionnats visaient à “s’assimiler” et étaient “associés à une ferveur religieuse … pour convertir les peuples qui ont encore des cultures dynamiques – dans certains cas qui leur ont été arrachées”.

Dans des documents déposés devant les tribunaux, le gouvernement fédéral a nié l’existence d’une « politique unique sur les pensionnats » et a déclaré que tout impact sur les cultures et les langues « n’était pas le résultat d’actes ou d’omissions illégaux du Canada ou de ses employés ou agents en ce qui concerne au fonctionnement des pensionnats. »

August dit que sa nation vit chaque jour avec l’impact direct des actions du gouvernement fédéral. Elle a déclaré que le dernier des locuteurs du shashishalhem de son pays était décédé et qu’il ne lui restait que des enregistrements, un héritage directement lié aux pensionnats.

“Il faudra jusqu’à sept générations pour restaurer tout cela. C’est le temps qu’il a fallu pour nous l’enlever”, a-t-elle déclaré.

“Je ne sais pas ce qu’il faudra pour que nous soyons entiers et complets. Je sais juste que cela prendra très, très longtemps.”