Le premier ministre Trudeau assiste aux événements du Stampede de Calgary

Le premier ministre Justin Trudeau est à Calgary pour assister à plusieurs événements, dont une visite des terrains du Stampede dimanche matin.

Tout d’abord, il s’est arrêté pour une brève apparition au petit-déjeuner du Stampede organisé par le député de Calgary Skyview, George Chahal.

En plus de retourner quelques crêpes pour les invités, Trudeau a partagé ses meilleurs vœux pour le plus grand spectacle en plein air sur Terre et la ville de Calgary.

“Je sais que le Stampede est un moment extraordinaire pour les gens qui traversent le pays, se rassemblent pour célébrer, se rassemblent pour déguster des crêpes et célébrer tout ce qui concerne Calgary et l’Ouest”, a-t-il déclaré au rassemblement. “Je suis juste incroyablement excité d’être ici.”

Il a noté les deux dernières années, qui ont donné un aspect différent au Stampede de Calgary en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie.

« Nous avons vraiment vu la force de la communauté, les Canadiens s’appuyant les uns sur les autres, étant là les uns pour les autres et c’est de cela qu’il s’agit. Nous faisons face à plus de défis avec la guerre en Ukraine, avec la crise mondiale de l’inflation, mais en même temps, nous le voient maintes et maintes fois, les Canadiens se mobilisent pour être là les uns pour les autres. »

Trudeau se rendra ensuite au Stampede de Calgary à 10 h 30 et participera plus tard à un événement de collecte de fonds à Calgary à 13 h, où il devrait prononcer un discours.

LE PARTI CONSERVATEUR ORGANISE UN ÉVÉNEMENT ANNUEL

Alors que de nombreux candidats à la direction du Parti conservateur, ainsi que la chef par intérim Candice Bergen, ont assisté à un petit-déjeuner samedi matin, le parti a organisé son propre événement annuel à Heritage Park plus tard dans la journée.

Quatre des candidats à la direction ont été autorisés à faire des remarques lors de l’événement, auquel ont assisté de nombreux fidèles du parti.

Le Parti conservateur dit qu’il compte environ 675 000 membres – le plus qu’il ait jamais eu – et qu’il a recueilli 11,5 millions de dollars lors de la dernière campagne à la direction.

Bergen dit que les conservateurs doivent revenir au pouvoir au Canada et être fiers de ce qu’ils ont fait dans le passé.

« Nous sommes le parti qui a bâti le Canada et qui continue de bâtir le Canada », a-t-elle déclaré à ses partisans. « De la Confédération au chemin de fer en passant par la Déclaration des droits, un régime de retraite national et des prestations universelles pour la garde d’enfants, ce sont toutes des idées conservatrices qui sont devenues la politique du Canada.

“Nous devons en être très fiers.”