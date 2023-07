Le Premier ministre thaïlandais se retire de la politique neuf ans après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État

Le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha, a déclaré qu’il se retirerait de la politique, plus de neuf ans après que l’ancien général de l’armée a pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire.

En mai, son parti a subi une défaite humiliante, se classant cinquième, loin derrière un parti d’opposition parvenu qui avait promis de retirer l’armée de la politique. Il restera Premier ministre par intérim jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.

Prayuth, 69 ans, a pris le pouvoir pour la première fois lors d’un coup d’État en 2014, présidant à l’arrestation d’activistes et d’opposants politiques et censurant les médias. Il a ensuite été nommé Premier ministre par le Parlement en 2019.

Le royaliste et conservateur convaincu a déclaré dans sa déclaration de démission qu’il avait travaillé dur pour «protéger la nation, la religion, la monarchie au profit du peuple bien-aimé.

« J’ai essayé de renforcer le pays dans tous les domaines pour la stabilité et la paix et j’ai surmonté de nombreux obstacles aux niveaux national et international. »

Au pouvoir, il a fait face à un certain nombre de votes de défiance, ainsi qu’à des manifestations de masse en 2020 qui ont appelé à sa destitution, à l’abandon d’une constitution soutenue par l’armée adoptée sous son règne et à des réformes de la monarchie.

Il a répondu en menaçant d’utiliser « toutes les lois, tous les articles » contre les manifestants pro-démocratie.

Bien que Prayuth recule peut-être, les structures antidémocratiques qui ont été introduites sous son règne restent en place, a déclaré Pavin Chachavalpongpun, professeur agrégé au Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est de l’Université de Kyoto. Il s’agit notamment du sénat nommé par l’armée dont les membres voteront aux côtés de la chambre basse des législateurs élus pour nommer un futur Premier ministre jeudi.

« Ce ne sera pas le dernier homme debout dans l’armée », a déclaré Pavin à propos de Prayuth, faisant référence au pouvoir durable de l’institution.

Le parti d’opposition Move Forward, qui a fait campagne avec la devise « Si vous avez des oncles, vous ne nous avez pas » – une référence à son refus de conclure des accords de coalition avec l’un des généraux de l’armée impliqués dans le coup d’État de 2014 – a remporté le plus de sièges aux élections de mai.

Cependant, on ne sait pas si son chef, Pita Limjaroenrat, obtiendra le soutien d’un nombre suffisant de sénateurs nommés par l’armée pour prendre le pouvoir.

Certains ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas Pita parce qu’ils désapprouvent la promesse de son parti de réformer la loi stricte sur la lèse-majesté du pays, en vertu de laquelle la critique de la monarchie peut entraîner jusqu’à 15 ans de prison. Plus de 250 personnes, dont des enfants, ont été inculpées en vertu de la loi depuis le mouvement de protestation pro-démocratie de 2020.