Le Premier ministre thaïlandais, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2014, quitte la politique après avoir perdu les élections

Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha, qui a servi près de neuf ans au pouvoir après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 2014, a déclaré mardi qu’il quittait la politique.

Son annonce est intervenue après que le parti politique pour lequel il a été candidat au poste de Premier ministre cette année a terminé cinquième aux élections générales de mai, remportant seulement 36 sièges sur les 500 membres de la Chambre des représentants.

Prayuth, 69 ans, ancien commandant de l’armée, a fait cette annonce sur la page Facebook de Ruam Thai Sang Chart, ou United Thai Nation Party. Il avait été leur candidat pour revenir en tant que Premier ministre.

« Je voudrais annoncer ma retraite de la politique en démissionnant en tant que membre de United Thai Nation », a écrit Prayuth. « Je voudrais demander au chef du parti, aux dirigeants et aux membres de poursuivre leurs activités politiques avec une idéologie forte de protection des institutions, de la nation, de la religion et de la monarchie, et de prendre soin du peuple thaïlandais. »

Le Parlement doit choisir jeudi un nouveau Premier ministre. Le candidat du parti progressiste le plus en vue, Move Forward, qui a réuni une coalition majoritaire de huit partis avec 312 sièges à la Chambre basse, doit remporter un vote majoritaire d’au moins 376 des voix combinées de la Chambre et des non-élus. Sénat, qui compte 250 membres. En raison de divergences politiques avec le Sénat conservateur, il n’est pas certain que le chef du parti, Pita Limjaroenrat, puisse être approuvé.

Après avoir été Premier ministre dans le gouvernement militaire non élu qui est arrivé au pouvoir lors du coup d’État de 2014, Prayuth a été réintégré au poste après les élections de 2019 en tant que candidat du parti Palang Pracharath, soutenu par l’armée. Les premiers ministres n’ont pas besoin d’être députés, et Prayuth n’a pas contesté les sondages en 2019 ou cette année.

Si Prayuth avait été réélu cette année, il n’aurait pu servir que deux ans de plus dans le cadre des limites constitutionnelles. Il était déjà l’un des Premiers ministres les plus anciens de Thaïlande.

Prayuth n’a pas précisé de raison pour quitter la politique, mais a énuméré ce qu’il considérait comme ses réalisations au pouvoir et a déclaré: «Au cours de ces neuf dernières années, en tant que Premier ministre, j’ai travaillé avec toute ma détermination et ma force pour protéger la nation, la religion et la monarchie. , et pour le meilleur intérêt du peuple bien-aimé.