Le Premier ministre thaïlandais évincé Thaksin Shinawatra vu en vidéo à la fête d’anniversaire du dirigeant cambodgien

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – L’ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a assisté à une fête d’anniversaire pour le Premier ministre cambodgien sortant Hun Sen à Phnom Penh, selon une vidéo publiée en ligne dimanche, un jour après que Thaksin a annoncé qu’il retarderait son retour en Thaïlande après années d’exil volontaire.

L’apparition de Thaksin au Cambodge est intervenue à un moment politiquement sensible dans la Thaïlande voisine, alors que le Pheu Thai, le dernier d’une série de partis affiliés à Thaksin, cherche à gagner suffisamment de soutien au Parlement pour que l’un de ses membres devienne le prochain Premier ministre près de trois mois après une élection générale en mai.

Thaksin a déclaré samedi sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, qu’il retarderait un retour prévu en Thaïlande jeudi prochain de « pas plus de deux semaines », citant un rendez-vous chez le médecin.

Sa fille, Paetongtarn Shinawatra, qui a fait campagne pour le poste de Premier ministre avec le Pheu Thai lors des dernières élections, avait déclaré il y a près de deux semaines que son père rentrerait en Thaïlande le 10 août.

La Thaïlande a dû faire face à une période étonnamment difficile dans la sélection d’un nouveau Premier ministre après que le parti progressiste Move Forward, qui cherche des réformes dans plusieurs domaines, y compris une loi controversée qui interdit strictement la diffamation de la famille royale, est devenu le vainqueur surprise des élections du 14 mai. . Le chef du parti Aller de l’avant, Pita Limjaroenrat, a échoué le mois dernier lors d’une première tentative visant à ce que le Parlement le nomme nouveau Premier ministre.

Thaksin a été élu Premier ministre thaïlandais en 2001 et facilement réélu en 2005, mais a été renversé par un coup d’État militaire en 2006. Il a été accusé de corruption, d’abus de pouvoir et de manque de respect envers la monarchie du pays.

Il a fui la Thaïlande en 2008 pour échapper à une peine de prison dans plusieurs affaires criminelles, qu’il a décriées comme politiquement motivées, et pourrait encore être emprisonné pendant plus d’une décennie à son retour.

Un gouvernement dirigé par sa sœur, Yingluck Shinawatra, a également été renversé par un coup d’État militaire en 2014. Elle a également fait face à des accusations criminelles et s’est enfuie en exil.

Le message de Thaksin samedi au sujet de son retour retardé ne mentionnait pas un voyage au Cambodge, mais une vidéo publiée sur le compte officiel TikTok de Hun Sen montre Thaksin debout à côté de Hun Sen, rejoint par des membres de la famille de Hun Sen, lors d’une fête d’anniversaire à la résidence du dirigeant cambodgien aux abords de la capitale.

Hun Sen, le leader asiatique le plus ancien, a eu 71 ans samedi.

Hun Sen a posté plus d’une minute de vidéo de la fête et a écrit : « Cette année, mon fils, mes enfants et mes petits-enfants rejoints par des aînés et des plus jeunes, et mon parrain, se sont réunis le jour de mon anniversaire chez moi. »

Yingluck a également été vu dans la vidéo.

Thaksin et Hun Sen auraient une relation étroite et se considèrent comme des « parrains ». En 2009, Hun Sen a nommé Thaksin conseiller du gouvernement cambodgien, mais Thaksin a rapidement démissionné de son poste.

Le 26 juillet, Hun Sen a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de Premier ministre le 22 août et remettrait le pouvoir à son fils aîné, Hun Manet, le chef de l’armée du pays, après que son parti au pouvoir, le Parti du peuple cambodgien, ait remporté une victoire écrasante aux élections du 23 juillet.

Sopheng Cheang et Jintamas Saksornchai, The Associated Press