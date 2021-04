Les nouvelles règles donnent à Prayut le large «Autorisation, approbation, ordre et ordre pour aider à prévenir, corriger, supprimer et dissuader une situation d’urgence.» Les mesures antérieures de lutte contre Covid, y compris les restrictions obligatoires de port de masque et de verrouillage, n’ont pas réussi à maîtriser la troisième vague de virus en Thaïlande.

Le gouvernement thaïlandais a été critiqué pour ne pas avoir fait suffisamment d’efforts pour contrôler le virus au milieu de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 et d’un déploiement lent du vaccin, par rapport aux autres pays de la région.

Les nouveaux pouvoirs de Prayut font suite à une résolution du cabinet soutenant le transfert d’un large éventail de portefeuilles d’autres ministres au Premier ministre. L’expansion des pouvoirs a attiré les critiques des opposants au gouvernement de Prayut, qui craignent qu’il ne soit utilisé pour consolider davantage son contrôle politique et supprimer la dissidence.

«Il est temps pour le général Prayut d’arrêter de s’accrocher au pouvoir, qui ne lui appartient pas en premier lieu. Rendez le pouvoir au peuple » a déclaré mercredi le chef du parti d’opposition Move Forward, Pita Limjaroenrat.

La centralisation accrue de la réponse Covid de la Thaïlande intervient quelques jours après que le Premier ministre a été condamné à une amende de 6000 bahts (190 dollars) pour ne pas avoir respecté les restrictions de son propre gouvernement sur les coronavirus en ne portant pas de masque lors d’une réunion de vaccination.

Depuis le début de la pandémie, la Thaïlande a signalé 61 999 cas et 178 décès, avec un pic ces deux dernières semaines, alors que les souches mutées du virus continuent de se propager à travers le pays.

