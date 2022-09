Le Premier ministre supprime l’organe chargé de la politique scientifique lors d’un remaniement du cabinet

Un organisme ministériel destiné à accélérer la recherche scientifique au Royaume-Uni semble avoir été supprimé à peine un an après sa création.

Le Conseil national de la science et de la technologie (NSTC) a été créé par Boris Johnson en juin 2021 en tant que comité du cabinet qui, selon le Premier ministre de l’époque, contribuerait à consolider la position du Royaume-Uni en tant que “superpuissance scientifique mondiale”.

Mais moins de trois semaines après sa prise de fonction, Liz Truss semble avoir supprimé le conseil, qui ne figure pas sur la liste des comités du cabinet publiée vendredi.

En août 2022, un comité de la Chambre des lords a déclaré que le NSTC ne s’était réuni que trois fois depuis sa création et l’a exhorté à se réunir plus régulièrement pour “faire progresser les objectifs scientifiques et technologiques”.

La suppression du NSTC semble faire partie d’un effort plus large visant à réduire le gouvernement, le nombre de comités du cabinet passant de 20 en octobre 2021 à seulement six.

Boris Johnson a créé le Conseil national de la science et de la technologie en juin 2021 pour stimuler les efforts visant à faire du Royaume-Uni une “superpuissance scientifique” (Yui Mok/PA) (Archives PA)

Mme Truss semble également avoir aboli le Conseil national de l’espace, créé en 2020 pour assurer la direction ministérielle du développement du secteur spatial britannique.

Le Conseil national de l’espace et le NSTC étaient tous deux présidés par M. Johnson et comprenaient des ministres de haut rang tels que le chancelier de l’époque Rishi Sunak, le secrétaire aux affaires de l’époque Kwasi Kwarteng et Mme Truss elle-même, alors secrétaire aux Affaires étrangères.

Parmi les autres organes à abolir figurent les comités du cabinet axés sur la réponse au Covid-19 et ceux destinés à promouvoir des politiques visant à maintenir l’union de l’Union.

Les comités de l’Union semblent avoir été intégrés dans un comité des affaires intérieures plus large présidé par la vice-première ministre, Therese Coffey, tout comme le groupe de travail sur la criminalité et la justice et le groupe de travail sur la promotion de la santé.

La vice-première ministre Therese Coffey supervisera la commission des affaires intérieures du cabinet (James Manning / PA) (fil de sonorisation)

Le Conseil de sécurité nationale semble également ne plus être un organe distinct, mais a été combiné avec d’autres comités de politique étrangère pour devenir le Conseil de politique étrangère et de sécurité.

Le Comité de réinstallation en Afghanistan a également été aboli.

Alors que M. Johnson a présidé 11 de ses 20 comités, Mme Truss n’en préside plus que trois, reflétant ses principales priorités.

Il s’agit de la commission des affaires économiques, de la commission de politique étrangère et de sécurité et de la sous-commission chargée de la sécurité et de la dissuasion nucléaire.

Contrairement à son prédécesseur, elle n’a pas de siège dans les comités du cabinet traitant des affaires intérieures ou du changement climatique, ayant aboli le Comité de la stratégie d’action pour le climat.

Le Comité de mise en œuvre de l’action pour le climat demeure, présidé par le président de la Cop26, Alok Sharma, et auquel participent le chancelier, le secrétaire aux affaires et d’autres ministres de haut rang.