Le Premier ministre suédois Stefan Lofven démissionne après avoir perdu un vote de défiance

Stefan Lofven a remis sa démission lundi et a défendu sa décision en déclarant : « Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour la Suède et c’est la meilleure option en ce moment. »

Alors qu’une élection anticipée était considérée comme une possibilité après la démission du Premier ministre, une élection générale devrait encore avoir lieu dans un peu plus d’un an, en septembre 2022.

Comme Lofven n’avait qu’une semaine pour restaurer la confiance de son parti à la suite du vote de défiance – et ne l’a pas fait – le président du Parlement suédois, Andreas Norlen, doit entamer le processus de formation d’un nouveau gouvernement.

Lofven est devenu le premier Premier ministre de l’histoire suédoise à perdre un vote de défiance, lié au sujet urgent de la politique du logement.

Le parti d’opposition de gauche, sur lequel la coalition minoritaire de Lofven comptait pour son soutien, avait appelé à un contrôle des loyers dans tout le pays pour réduire le fossé des richesses en Suède. Le parti a finalement appelé à un vote de défiance la semaine dernière au milieu d’une dispute sur des propositions visant à mettre fin à un plafond de loyer sur les appartements neufs.

En 2020, le temps d’attente moyen pour louer en Suède était d’un peu moins d’une décennie en raison d’une pénurie de logements locatifs en construction dans le pays. Ainsi, ceux qui cherchent à louer devraient souvent recourir à des contrats médiocres qui accordent peu de droits aux locataires, en plus d’être beaucoup plus chers.

Lofven est devenu Premier ministre en 2014. Cependant, un résultat serré aux élections de 2018 a signifié qu’aucun des principaux blocs parlementaires, les partis de centre-droit et de centre-gauche, n’a réussi à obtenir la majorité. Le parti de Lofven a remporté 40,6 % des voix et le parti de centre droit 40,2 %. Il a fallu quatre mois pour former un gouvernement.

