Le Premier ministre suédois se tourne vers l’armée pour obtenir de l’aide face à la montée de la violence des gangs

Le Premier ministre suédois a déclaré jeudi qu’il avait convoqué le chef de l’armée pour discuter de la manière dont les forces armées peuvent aider la police à faire face à une vague de criminalité sans précédent qui a choqué le pays avec des fusillades et des attentats à la bombe presque quotidiens.

Impliquer l’armée dans la lutte contre la criminalité serait une mesure très inhabituelle pour la Suède, soulignant la gravité de la violence des gangs qui a coûté la vie à une douzaine de personnes à travers le pays ce mois-ci, dont des adolescents et des passants innocents.

Le Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré qu’il rencontrerait vendredi le commandant suprême des forces armées et le commissaire de la police nationale pour explorer « comment les forces armées peuvent aider la police dans son travail contre les bandes criminelles ».

EN SUÈDE, LE PÈRE DE MORTS CAUSÉS PAR LA VIOLENCE ARMÉE AUGMENTATION RAPIDEMENT

Il n’était pas encore clair dans quelle mesure l’armée serait impliquée, mais les propositions précédentes se concentraient sur des soldats prenant le relais des fonctions de protection de la police afin de libérer davantage de ressources pour la lutte contre la criminalité.

« La Suède n’a jamais vu quelque chose de pareil », a déclaré Kristersson dans un discours télévisé à la nation. « Aucun autre pays d’Europe ne connaît une telle situation. »

La Suède est aux prises avec la violence des gangs depuis des années, mais la recrudescence des fusillades et des attentats à la bombe en septembre a été exceptionnelle. Trois personnes ont été tuées dans la nuit dans des attaques distinctes soupçonnées d’avoir des liens avec des gangs criminels, qui recrutent souvent des adolescents dans les quartiers d’immigrés socialement défavorisés pour commettre des agressions.

L’une des victimes était une femme d’une vingtaine d’années décédée dans une explosion à Uppsala, au nord de Stockholm. Les médias suédois ont déclaré qu’elle n’était probablement pas la cible de l’attaque.

Le journal Dagens Nyheter a rapporté qu’un rappeur de 18 ans avait été tué mercredi soir dans une fusillade devant un complexe sportif dans la banlieue de Stockholm.

Plus de 60 personnes sont mortes dans des fusillades l’année dernière en Suède, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Cette année est en passe d’être la même, voire pire. Les médias suédois ont lié la dernière vague de violence à une querelle entre factions rivales d’un gang criminel connu sous le nom de réseau Foxtrot.

Plus tôt cette semaine, deux puissantes explosions ont ravagé des habitations dans le centre de la Suède, blessant au moins trois personnes et endommageant des bâtiments.

Le gouvernement de centre-droit de Kristersson a pris le pouvoir l’année dernière avec la promesse de lutter plus sévèrement contre la criminalité, mais jusqu’à présent, il n’a pas réussi à endiguer la violence. Le gouvernement et l’opposition de gauche s’accusent mutuellement pour savoir qui est responsable de la situation. L’opposition affirme que le gouvernement a rendu le pays moins sûr, tandis que Kristersson rejette la faute sur « les politiques migratoires irresponsables et l’échec de l’intégration » sous le gouvernement précédent.

2 PUISSANTES EXPLOSIONS DÉCHIRENT LA SUÈDE, BLESSANT AU MOINS 3 PERSONNES

La Suède s’est longtemps distinguée en Europe, aux côtés de l’Allemagne, par ses politiques d’immigration libérales et par l’accueil de centaines de milliers de demandeurs d’asile en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique. La Suède a depuis fortement restreint ses niveaux de migration, invoquant la hausse des niveaux de criminalité et d’autres problèmes sociaux.

Kristersson a déclaré qu’il avait rencontré le maire de New York, Eric Adams, la semaine dernière pour tirer des enseignements des efforts de la ville pour lutter contre la criminalité, notamment les méthodes de surveillance et les systèmes de détection d’armes.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement était en train de réviser le code pénal suédois pour donner plus de pouvoirs à la police, des peines plus longues aux criminels et une meilleure protection aux témoins.

« Les lois suédoises ne sont pas conçues pour les guerres de gangs et les enfants soldats », a déclaré Kristersson.