Le Premier ministre suédois Lofven reste le premier choix du public malgré la perte d’un vote de défiance

Un sondage Novus réalisé à la suite du vote de défiance a révélé que 38% des électeurs suédois ont toujours confiance en Lofven, contre seulement 35% qui soutiennent son rival de centre-droit Ulf Kristersson.

Plus tôt cette semaine, Lofven est devenu le premier Premier ministre en exercice de l’histoire de la Suède à être évincé par des députés de l’opposition lors d’un vote de défiance. Il a maintenant une semaine pour démissionner ou convoquer de nouvelles élections, après que le Parti de gauche a retiré son soutien à son gouvernement.

Cette décision replonge la Suède dans le chaos politique, deux ans seulement après qu’une élection dans l’impasse a entraîné des mois de négociations avant qu’un gouvernement de coalition ne puisse être formé.

Les sociaux-démocrates de Lofven avaient été soutenus au sein du gouvernement par le soutien du plus petit Parti vert et du Parti de gauche, ainsi que par un accord de confiance et d’approvisionnement avec le Parti du centre. Cependant, le Parti de gauche s’est retiré du gouvernement à la suite d’un différend concernant l’abolition du contrôle des loyers sur les propriétés neuves.

Alors que Lofven a peut-être perdu le soutien du Parti de gauche, ce qui signifie qu’il ne peut pas obtenir le soutien de plus de la moitié du parlement, son adversaire Kristersson ne peut pas non plus obtenir le soutien de la majorité, ce qui signifie qu’une élection devient de plus en plus probable.

Si des élections sont déclenchées, les sondages d’opinion montrent que le soutien de Lofven a augmenté de 2% ces derniers mois, tandis que celui de Kristersson a baissé de 1%. Les libéraux pourraient être en deçà du nombre de voix nécessaires pour obtenir des sièges, tandis que le Parti de gauche et les démocrates suédois pourraient voir leurs parts de vote augmenter.

