Le Premier ministre suédois accuse les “acteurs étrangers” d’exploiter les manifestations

STOCKHOLM (AP) – Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a dénoncé mardi les militants qui ont brûlé le Coran et pendu une effigie du président turc à Stockholm comme des “idiots utiles” pour les puissances étrangères qui veulent faire du mal au pays scandinave alors qu’il cherche à rejoindre l’OTAN “Nous avons vu comment des acteurs étrangers, même des acteurs étatiques, ont utilisé ces manifestations pour envenimer la situation d’une manière directement préjudiciable à la sécurité suédoise”, a déclaré Kristersson aux journalistes à Stockholm, sans nommer aucun pays. Les partis parlementaires suédois discuteront de la situation de la sécurité nationale dans un contexte de tensions croissantes avec la Turquie et d’une vague de manifestations anti-suédoises dans d’autres pays musulmans. Les manifestations sont intervenues en réaction à une série de petites manifestations ce mois-ci à Stockholm visant la Turquie et son président, Recep Tayyip Erdogan. Lors d’une manifestation, une effigie d’Erdogan a été accrochée à un lampadaire devant l’hôtel de ville de Stockholm. Dans un autre, un militant d’extrême droite a brûlé un Coran devant l’ambassade de Turquie. Ankara a réagi avec fureur aux manifestations et a averti que la Suède ne pouvait pas s’attendre à son soutien pour rejoindre l’OTAN. Les responsables du gouvernement suédois ont pris leurs distances avec les manifestations tout en soulignant qu’ils sont protégés par la liberté d’expression. “Les groupes et les individus qui ont mené ce genre d’action, dans cette situation de sécurité, deviennent des idiots utiles pour les forces qui veulent du mal à la Suède”, a déclaré Kristersson. Il a déclaré que son gouvernement de centre-droit travaillait à travers diplomatiques pour calmer la situation et qu’il s’était entretenu par téléphone avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. La Suède et la Finlande voisine ont abandonné des décennies de non-alignement et ont demandé à rejoindre l’OTAN à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Tous les membres de l’OTAN, à l’exception de la Turquie et de la Hongrie, ont ratifié leur adhésion, mais l’unanimité est requise.