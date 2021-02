Le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a ordonné une refonte des directives de distanciation sociale du pays. Les restrictions persistantes ont fait l’objet de critiques croissantes, en particulier de la part des propriétaires d’entreprise qui ont subi des pertes.

Jeudi, lors d’une réunion interinstitutions sur Covid-19, le Premier ministre a lancé l’idée de revoir les règles du coronavirus.

« Plutôt que d’introduire les directives unilatéralement, nous devrions élaborer les règles de prévention des virus avec le public », a-t-il déclaré, citant une enquête récente qui a montré que les citoyens sud-coréens étaient polarisés sur l’équité des restrictions existantes.

On ne savait pas exactement comment – et dans quelle mesure – le public serait impliqué dans le processus de révision.

La Corée du Sud a adopté pour la première fois un programme de distanciation sociale à trois niveaux en juin dernier. Le système a évolué en un système à cinq niveaux plus flexible en novembre, permettant aux autorités d’introduire des restrictions spécifiques à la région.

Au cours du week-end, le gouvernement a prolongé les mesures restrictives de deux semaines supplémentaires, avant le nouvel an lunaire. La fête, qui tombe cette année le 11 février, voit généralement des millions de Sud-Coréens voyager à travers le pays pour rendre visite à leurs parents et amis. La grande région de Séoul restera sous la deuxième plus haute restriction de niveau 2.5, et d’autres régions sous les restrictions de niveau 2.

Les règles de niveau 2.5 sont restées en place dans le Grand Séoul depuis début décembre. Les mesures impliquent la fermeture ou la limitation sévère de l’exploitation de restaurants, cafés, gymnases, autres petites entreprises et lieux publics. Alors que les restrictions ont alimenté le mécontentement parmi les propriétaires de petites entreprises, le gouvernement a jusqu’à présent évité d’introduire le plus haut niveau de verrouillage, ce qui imposerait une interdiction générale de l’exploitation de toutes les entreprises.

La Corée du Sud s’est relativement bien comportée pendant la pandémie, enregistrant jusqu’à présent environ 80 000 cas, soit une fraction de sa population de près de 52 millions d’habitants. Le nombre de morts dans le pays reste assez faible par rapport aux pays les plus touchés, se situant sous la barre des 1500.

