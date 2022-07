Le Premier ministre sri-lankais va démissionner au milieu de la crise économique — RT World News

Ranil Wickremesinghe a déclaré aux dirigeants du parti qu’il démissionnerait immédiatement, après que le président Gotabaya Rajapaksa ait fui son palais

Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a déclaré samedi aux dirigeants du parti qu’il était prêt à se retirer et à permettre la formation d’un nouveau gouvernement. Sa décision est intervenue après que le président Gotabaya Rajapaksa a fui sa résidence avant qu’une foule de manifestants ne prenne d’assaut le bâtiment.

Le bureau de Wickremesinghe a annoncé la nouvelle dans un communiqué, environ deux heures après que le Premier ministre s’est assis avec les dirigeants politiques pour rechercher une solution à la crise politique qui sévit dans la nation sud-asiatique. Avec Wickremesinghe hors du pouvoir, le président du parlement deviendra probablement Premier ministre par intérim jusqu’à la tenue des élections.

Le mandat de Wickremesinghe a été de courte durée, commençant à la mi-mai lorsqu’il a remplacé Mahinda Rajapaksa, frère de l’actuel président Gotabaya Rajapaksa. Le président n’a pas encore démissionné, malgré une horde de manifestants qui ont pris d’assaut sa résidence à Colombo plus tôt samedi.















Plusieurs législateurs ont exigé la démission de Rajapaska, dont le sort est actuellement inconnu.

Le Sri Lanka est dans un état d’agitation depuis plusieurs mois, avec une pénurie de nourriture et de carburant et des prix qui montent en flèche. Le pays a fait défaut sur sa dette extérieure en mai pour la première fois de son histoire. Le rationnement du carburant a été introduit plus tôt ce mois-ci, et la police et les troupes armées sont devenues monnaie courante dans les stations-service sri-lankaises.

La crise financière du Sri Lanka peut être en partie attribuée à la pandémie de Covid-19, qui a vu la nation insulaire perdre des revenus touristiques vitaux. Les dépenses publiques élevées et les réductions d’impôts ont alors épuisé les coffres de l’État, et les tentatives de l’État de rembourser les obligations étrangères en augmentant la planche à billets ont conduit à une inflation galopante.

Peu de temps après que Wickremesinghe a annoncé sa volonté de démissionner, les manifestations devant sa maison se sont poursuivies, la police anti-émeute aurait été vue en train d’utiliser des gaz lacrymogènes sur des manifestants.