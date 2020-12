La réunion des deux dirigeants a eu lieu quelques jours à peine après une attaque transfrontalière des forces et des milices éthiopiennes qui a tué au moins quatre soldats soudanais et en a blessé une dizaine d’autres dans la région d’Abu Tyour, dans la province d’Al-Qadarif, dans l’est du Soudan.

L’agence de presse de l’État soudanais a rapporté samedi que l’armée avait déployé des «renforts majeurs» dans la province d’Al-Qadarif pour récupérer les zones contrôlées par les agriculteurs et les milices éthiopiennes dans la région frontalière d’al-Fashqa au Soudan. Selon les accords de 1902 entre le Soudan et l’Éthiopie, les troupes s’arrêteraient à la frontière, a rapporté la SUNA.

L’attaque transfrontalière de mardi à Abu Tyour a eu lieu au milieu de semaines de combats dans la région nord du Tigray, en Éthiopie, que le gouvernement fédéral a mis en place contre les autorités régionales. Les combats au Tigray ont envoyé plus de 52 000 réfugiés éthiopiens au Soudan, principalement dans la province d’Al-Qadarif.

Au début des escarmouches au Tigré, le Soudan a envoyé plus de 6 000 soldats à la frontière avec l’Éthiopie.

L’attaque à al-Qadarif était la dernière de ces derniers mois par les troupes et les milices éthiopiennes contre les troupes et le peuple soudanais, et a tendu les liens entre les deux voisins. Les parties ont eu des pourparlers ces derniers mois pour encourager les agriculteurs éthiopiens à se retirer de la région frontalière soudanaise d’al-Fashqa, qu’ils cultivent depuis des années.