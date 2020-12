LE CAIRE (AP) – Le Premier ministre soudanais a rencontré dimanche son homologue éthiopien, alors que les forces soudanaises poursuivaient leurs avancées pour récupérer les territoires contrôlés par les milices éthiopiennes le long de la frontière commune des deux pays.

Le bureau d’Abdalla Hamdok a déclaré que la réunion avec Abiy Ahmed a eu lieu dans la nation de la Corne de l’Afrique, à Djibouti, en marge d’un sommet organisé par un bloc régional. Son bureau a déclaré que des responsables soudanais et éthiopiens se réuniraient mardi dans la capitale soudanaise pour des pourparlers sur la frontière. Il n’a pas donné plus de détails.

La réunion des deux dirigeants a eu lieu quelques jours à peine après une attaque transfrontalière des forces et des milices éthiopiennes qui a tué au moins quatre soldats soudanais et en a blessé une douzaine d’autres dans la région d’Abu Tyour, dans la province d’al-Qadarif, dans l’est du Soudan.

L’agence de presse officielle soudanaise a rapporté samedi que l’armée avait déployé de «gros renforts» dans la province d’al-Qadarif pour récupérer les territoires contrôlés par les agriculteurs et les milices éthiopiennes dans la zone frontalière soudanaise d’al-Fashqa. Les troupes s’arrêteraient à la frontière selon les accords de 1902 entre le Soudan et l’Éthiopie, a rapporté la SUNA.

L’attaque transfrontalière de mardi à Abu Tyour est intervenue au milieu de combats de plusieurs semaines dans la région du Tigray du nord de l’Éthiopie qui ont opposé le gouvernement fédéral aux autorités régionales. Les combats au Tigray ont envoyé plus de 52 000 réfugiés éthiopiens au Soudan, principalement dans la province d’al-Qadarif.

Au début des affrontements au Tigré, le Soudan a déployé plus de 6 000 soldats à sa frontière avec l’Éthiopie.

L’attaque à al-Qadarif était la dernière des forces et milices éthiopiennes contre les troupes et le peuple soudanais au cours des derniers mois, et a tendu les liens entre les deux voisins. Les parties ont eu des pourparlers ces derniers mois pour encourager les agriculteurs éthiopiens à se retirer de la zone frontalière soudanaise d’al-Fashqa, qu’ils cultivent depuis des années.

Suite à l’attaque, le chef du conseil souverain au pouvoir au Soudan, le général Abdel-Fattah Burhan, s’est rendu à al-Qadarif et y a passé trois jours à superviser le déploiement de troupes lourdement armées dans la zone frontalière, selon un haut responsable militaire. Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à informer les médias.

Le Premier ministre éthiopien a minimisé jeudi l’attaque, affirmant que «de tels incidents ne rompraient pas le lien» entre les deux pays.

«Nous utilisons toujours le dialogue pour résoudre les problèmes. Ceux qui attisent la discorde ne comprennent clairement pas la force de nos liens historiques », a tweeté Ahmed.

Ahmed et Hamdok se sont rencontrés lors d’un sommet de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, connue sous le nom d’IGAD, où les combats au Tigray seraient probablement en tête de l’ordre du jour. Hamdok est l’actuel chef de l’IGAD.