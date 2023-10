Le premier ministre sortant des TNO se souvient d’un leader non conventionnel et d’un défenseur des personnes marginalisées

Plus de la moitié des habitants des Territoires du Nord-Ouest ont maintenant une histoire d’évacuation : comment ils sont sortis, ce qu’ils ont emporté avec eux, où ils sont allés.

En tant que première ministre, l’histoire d’évacuation de Caroline Cochrane allait toujours être différente, mais elle était finalement si inhabituelle qu’elle a rendu nouvelles nationales .

Le matin après que l’évacuation de Yellowknife a été ordonnée, a déclaré Cochrane, elle a recruté un homme sans abri dans la ville, et tous deux ont parcouru la ville en voiture, à la recherche de personnes qui étaient encore dans les rues.

« De huit heures du matin jusqu’à minuit, toute la journée… nous avons traversé Yellowknife encore et encore, partout, pour essayer de trouver des gens », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’un briefing sur les incendies de forêt le lendemain.

« Nous allions dans des endroits où je n’irais pas normalement – derrière des bâtiments, dans des buissons – donc je dois aussi saluer les sans-abri, car sans le soutien de ce jeune homme, je ne suis pas sûr que nous puissions j’en aurais rassemblé le plus possible. »

Les deux hommes ont trouvé neuf personnes, a-t-elle déclaré, et les ont amenées là où elles pourraient prendre l’avion pour quitter la ville.

Alors que l’étude Cochrane le gouvernement sera ensuite mis au pilori pour disperser la population sans-abri de la ville dans l’ouest du Canada sans soutien ni plan précis sur la manière de les ramener chez eux, l’un de ses partisans affirme que ses actions ce jeudi-là illustrent son engagement envers les personnes en marge de la société.

« Aucun autre dirigeant au Canada ne l’aurait fait », a déclaré Arlene Hache, de la promenade organisée à Cochrane le 17 août dans la ville. « Alors voilà Caroline en un mot. »

Hache, une défenseure de la justice sociale qui a travaillé avec Cochrane dans les années 2010 à la Yellowknife Women’s Society, a déclaré que Cochrane maintenait son engagement envers les personnes vulnérables partout où elle allait, et jusqu’à l’Assemblée législative.

« Caroline a une éthique incroyablement forte qui vient de cette expérience vécue », a-t-elle déclaré. « Donc, son cœur est toujours avec les gens, toujours avec les gens du Nord. »

Yvonne Pokiak-Asher, résidente de Yellowknife, à droite, est réconfortée par Cochrane lors d’une conférence de presse à Calgary le 25 août. « Son cœur est toujours avec les gens, toujours avec les gens du Nord », a déclaré Arlene Hache, défenseure de la justice sociale aux TNO. (Dave Chidley/La Presse Canadienne)

Cochrane, qui est Métis, elle-même a vécu l’itinérance adolescent et a passé plus de deux décennies dans le travail social avant de se lancer en politique. Lorsqu’elle a été élue chef du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en octobre 2019, elle était la seule femme premier ministre au Canada et la deuxième femme premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, après Nellie Cournoyea.

Mais après deux mandats – dont un à la barre – Cochrane, qui représente la circonscription de Range Lake à Yellowknife, a annoncé à l’Assemblée législative le 28 septembre qu’elle ne se représenterait pas.

« Je ne sais pas ce que je ferai ensuite », a-t-elle déclaré, « mais ma passion pour le service public perdure ».

Cochrane ne s’est pas rendue disponible pour une entrevue sur cet article, mais CBC a parlé avec plus d’une demi-douzaine de personnes. Dirigeants, militants et observateurs politiques des Territoires du Nord-Ouest au sujet de son mandat de première ministre.

Plusieurs l’ont présentée comme une défenseure des personnes marginalisées et des droits des Autochtones. Certains auraient souhaité qu’elle agisse de manière plus décisive lors des urgences liées aux incendies de forêt de cet été et lors des discussions sur la gestion des terres et des ressources. Certains ont déclaré que malgré tous ses efforts pour apporter des changements substantiels, Cochrane était souvent encerclée par le cabinet et une bureaucratie inébranlable.

« Elle a essayé de changer ce gouvernement »

« Je connais la première ministre Caroline Cochrane depuis un certain temps et elle a essayé de changer ce gouvernement. Elle l’a vraiment fait », a déclaré la chef April Martel de la Première Nation Kátł’odeeche (KFN).

Martel a félicité Cochrane pour avoir écouté et défendu les groupes autochtones et travaillé pour trouver du financement pour leurs initiatives.

Mais Martel a exprimé sa déception quant à la façon dont le premier ministre a géré la crise des incendies de forêt dans la région de South Slave.

La réserve de la PNK et la ville voisine de Hay River ont été évacuées à deux reprises en raison d’incendies de forêt cette saison, et la réserve a été gravement endommagé par les incendies de forêt ce printemps. En août, des incendies de forêt ont détruit les télécommunications dans la région de South Slave et forcé l’évacuation de Fort Smith, Kakisa et Enterprise, qui a été rasée .

L’incendie de forêt qui a menacé Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et la réserve de la Première Nation Kátł’odeeche en août est photographié en train de brûler en face du quai de West Channel, près de Hay River. La ville et la réserve ont été évacuées à deux reprises en raison des incendies de forêt cette saison. (Hans Wiedemann/Facebook)

Martel s’est demandé pourquoi le territoire n’avait pas déclaré l’état d’urgence avant Des incendies de forêt menacent Yellowknife .

« Cette nuit-là, KFN a été évacué, [Cochrane] J’ai téléphoné à mon téléphone, j’étais sur l’autoroute et je me suis dit : « Première ministre Caroline Cochrane, vous devriez appeler l’état d’urgence. » Je me dis : « C’est urgent, tu dois le faire ». Et j’ai même dit au ministre Shane Thompson : « Pourquoi ne décrétez-vous pas l’état d’urgence ? Nous évacuons »… Et oui, il n’y avait rien », a déclaré Martel.

« Des vies auraient été perdues. C’est comme si le feu avait sauté sur la route. Les gens traversaient le feu. »

La chef April Martel de la Première Nation Kátł’odeeche a félicité Cochrane pour avoir écouté et défendu les groupes autochtones. (Juanita Taylor/CBC)

« Nous avons travaillé de nombreuses heures, nous avons travaillé tard le soir »

Mais lorsqu’il s’est agi de répondre à la crise de santé publique de la COVID-19, le premier ministre s’en est remis à l’administrateur en chef de la santé publique.

Le Dr Kami Kandola, qui a institué des restrictions drastiques en matière de santé publique dans le but de limiter la propagation du virus, a déclaré que Cochrane l’avait soutenue et respecté son indépendance tout au long de la pandémie.

« Pendant deux ans, nous avons travaillé de nombreuses heures, nous travaillions tard le soir. Nous nous sommes bien entendus », a déclaré Kandola.

« J’ai eu vraiment de la chance de bénéficier d’un tel niveau de leadership et de collaboration. Je n’ai pas vu cela dans tout le Canada. »

Bien qu’ils aient été confrontés à des réactions négatives de la part du public et des médias, Kandola a soutenu qu’elle et le Premier ministre n’étaient pratiquement jamais en désaccord.

Kandola était particulièrement reconnaissant envers Cochrane pour avoir créé le projet de plusieurs millions de dollars. Secrétariat COVID un service gouvernemental dédié à la réponse du territoire à la pandémie.

Le Dr Kami Kandola, administrateur en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest, a instauré des restrictions de santé publique drastiques dans le but de limiter la propagation de la COVID-19. Elle a déclaré que le premier ministre l’avait soutenue et respecté son indépendance tout au long de la pandémie. (Kate Kyle/CBC)

Kandola a déclaré que lorsqu’elle avait des choses à dire, le premier ministre l’écoutait et la traitait avec humanité et compassion.

« C’est ainsi que je me souviens non seulement de son style de leadership, mais aussi de son style personnel », a-t-elle déclaré.

Le grand chef Herb Norwegian des Premières Nations du Dehcho a convenu que Cochrane était accessible, mais a déclaré que lorsqu’il s’agissait de questions d’intérêt pour le peuple du Dehcho – la gestion des terres et le partage des terres, par exemple – elle aurait pu être plus affirmée avec elle. collègues du Parlement.

« Le premier ministre ne prend pas la décision finale sur beaucoup de ces choses », a-t-il déclaré. « Elle aurait pu être un peu plus énergique avec son cabinet. Elle aurait pu être un peu plus solide, comme sur certaines questions vraiment cruciales, des choses que les communautés voulaient. »

Un terme non sans controverse

Bien entendu, aucun premier ministre ne quitte son poste sans quelques controverses et gaffes à son actif.

Pendant la pandémie, Cochrane a déclaré à la télévision nationale que les touristes étaient les bienvenus aux Territoires du Nord-Ouest alors qu’en fait les frontières étaient fermées à presque tous les non-résidents.

Et l’année dernière, elle s’est excusée à l’Assemblée législative après avoir soulevé un rappel au Règlement concernant les remarques de la députée d’Inuvik Twin Lakes, Lesa Semmler, concernant le racisme systémique.

Semmler a déclaré que la surreprésentation massive des enfants autochtones pris en charge sur le territoire constituait une crise et que le problème attirerait davantage l’attention si les enfants n’étaient pas autochtones.

Cochrane a d’abord qualifié les commentaires de Semmler de « irrespectueux » envers les députés, puis a déclaré plus tard qu’elle les avait « mal interprétés ».

Plus tôt au cours de son mandat, Cochrane a été critiqué pour avoir licencié le président du Collège Aurora et a voté pour évincer l’une de ses propres ministres du cabinet, Katrina Nokleby, alléguant que l’ancienne ministre de l’Infrastructure et de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement avait crié après le personnel et piqué des « crises de colère » lors des réunions.

En réponse, Nokleby s’est dite franche et a dénoncé une « culture toxique du secret » au sein du cabinet.

Cochrane a présenté ses excuses à l’Assemblée législative en mai 2022, après avoir soulevé un rappel au Règlement concernant les remarques de la députée d’Inuvik Twin Lakes, Lesa Semmler, concernant le racisme systémique. (CBC News/Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest)

La « perspective pragmatique » de Cochrane

Mais Cochrane quittera ses fonctions avec plusieurs champions.

Stephanie Irlbacher-Fox est une universitaire et consultante de Yellowknife qui se concentre sur les questions de gouvernance nordique et autochtone. Elle a félicité le premier ministre d’avoir créé le Conseil des dirigeants, un forum permettant aux dirigeants autochtones et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de travailler sur des questions sociales et économiques et d’autres intérêts communs.

Le conseil a joué un rôle clé dans l’élaboration d’une législation pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sur le territoire, quels députés ont adopté cette semaine .

« C’est quelque chose dont les gens parlent depuis 2008. Elle a été la première [N.W.T.] premier ministre pour que cela soit fait, a déclaré Irlbacher-Fox.

Pendant environ 20 ans avant Cochrane, « nous avions des gouvernements qui suivaient vraiment cette ligne idéologique selon laquelle les gouvernements autochtones ne devraient pas avoir de pouvoir, ils ne devraient pas avoir de ressources, parce que tout cela devrait relever du GTNO », a déclaré Irlbacher-Fox. .

« Ce premier ministre a examiné la question d’un point de vue pragmatique et s’est dit : sur le plan économique, c’est mieux si nous accueillons les gouvernements autochtones en tant que partenaires égaux, c’est tout simplement mieux pour tout le monde. »

Le premier ministre Justin Trudeau et la première ministre Caroline Cochrane à Ottawa, le 15 décembre 2021. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Bree Denning était supervisée par Cochrane à la Yellowknife Women’s Society, lorsque Denning faisait sa maîtrise en travail social. Elle aussi a évoqué le pragmatisme du premier ministre.

Denning a déclaré que Cochrane écouterait quiconque lui demanderait de l’aide ou des conseils, mais qu’elle « attendrait autant de vous que vous d’elle, en termes de ce dont elle croit que vous êtes capable ».

Le chef Martel de la Première nation Kátł’odeeche a déclaré que Cochrane n’était pas comme les autres premiers ministres.

« Je la taquine toujours parce qu’elle reste comme dans une petite caravane, n’est-ce pas ? Et je lui dis : « Les premiers ministres restent généralement dans de grandes, grandes maisons chics », et elle dira : « Oh, non, pas moi », » dit-elle en riant.

« Vous savez, c’était juste ce genre de femme qui vivait une vie normale. Elle avait tout ce pouvoir, mais elle ne l’utilisait pas pour profiter des choses. »