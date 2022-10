Le premier ministre sortant de la Colombie-Britannique, Horgan, dit qu’il a appris à écouter, mais le fusible brûle toujours fort – Kelowna Capital News

John Horgan dit que certaines des plus grandes leçons qu’il a apprises alors qu’il était premier ministre de la Colombie-Britannique provenaient de personnes considérées comme des adversaires politiques.

Il a dit qu’il avait trouvé des moyens de travailler avec des gens de toutes les allégeances politiques, y compris l’ancien chef de BC Green Andrew Weaver, l’ancien premier ministre de l’Alberta Jason Kenney et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford.

Mais la mèche courte de marque de Horgan brûle toujours avec éclat lorsqu’il s’agit de faire face à des problèmes d’intimidation ou de ce qu’il considère comme du « voyageur ».

Les manifestants qui se présentent à son domicile ou bloquent la circulation font bouillir son sang.

“J’ai passé ma vie en tant que grand gars à défendre des gens qui étaient bousculés par des gens qui pensaient qu’ils étaient meilleurs”, a déclaré Horgan dans une interview, réfléchissant aux récents commentaires passionnés qu’il a faits lors de l’une de ses dernières conférences de presse en tant que premier ministre.

« C’est l’intimidation qui m’encense. Ça me déclenche. Il n’y a aucun doute là-dessus. Je ne m’en excuse pas.

Le dernier jour officiel de Horgan en tant que premier ministre est le 18 novembre, date à laquelle le chef néo-démocrate récemment acclamé, David Eby, sera assermenté pour le remplacer.

Horgan, 63 ans, qui a lutté deux fois contre le cancer, a déclaré l’été dernier que des raisons de santé l’obligeaient à prendre sa retraite après cinq ans en tant que premier ministre, huit ans en tant que chef du NPD et cinq mandats en tant que membre de l’Assemblée législative.

Il quitte ses fonctions en tant que l’un des premiers ministres les plus populaires de la Colombie-Britannique, que les sondeurs classent régulièrement parmi les dirigeants les plus populaires au Canada.

Horgan, connu pour son approche sans prisonnier lorsqu’il était dans l’opposition, a déclaré qu’il avait adopté un style plus ouvert d’esprit tout en travaillant avec les Verts de la Colombie-Britannique qui l’ont aidé à former un gouvernement minoritaire en 2017.

“Mon conseil est que (vous ne devriez) jamais ignorer les opinions des autres”, a-t-il déclaré. «La seule façon de grandir en tant qu’individu et la seule façon de mieux comprendre ce que ressent la communauté au sens large est d’écouter d’autres voix. J’ai appris pendant la période minoritaire qu’il y a toujours quelque chose à gagner à écouter les autres.

Horgan a déclaré qu’il considérait les Verts comme des adversaires politiques avant de former le gouvernement minoritaire, mais que les deux partis ont appris à travailler ensemble.

“Quand nous nous sommes assis et avons dit, ‘OK, ce sont certaines des choses que nous voulons accomplir et qu’est-ce que vous soutenez'”, a déclaré Horgan, “nous avons découvert que nous, les deux groupes, soutenions beaucoup les mêmes choses. ”

Il a dit qu’il n’aurait jamais prédit pouvoir travailler avec Weaver dans l’opposition, mais cela a fonctionné au gouvernement et Weaver a joué un rôle important en aidant à orienter la politique climatique du NPD.

Horgan a également rappelé la période après les élections de 2017 lorsque les libéraux et le NPD cherchaient le soutien des Verts pour former le gouvernement et que lui et Weaver ont été aperçus assis ensemble lors d’un match de rugby à sept féminin à Langford.

Horgan a déclaré que les deux dirigeants avaient conclu un accord dans les heures qui ont précédé le match, puis qu’ils se sont retrouvés ensemble dans le stade.

“Nous avons eu une réunion dans la matinée”, a déclaré Horgan. «Nous nous sommes rencontrés toute la semaine après les élections et nous avons convenu que nous avions un cadre pour un accord de confiance et d’approvisionnement. On s’est serré la main dessus et j’ai dit ‘Je vais au match de rugby’ et il a dit ‘Hé, moi aussi. On se verra là bas.’ C’est comme ça que ça s’est passé. »

Horgan a déclaré qu’il avait également appris l’existence d’amitiés politiques entre adversaires au Conseil de la fédération, où il a passé du temps en tant que porte-parole officiel des premiers ministres et des dirigeants territoriaux du Canada.

«J’étais le seul néo-démocrate à la table et j’ai commencé à établir des relations très tôt et j’ai appris que la meilleure façon de trouver une voie à suivre est de collaborer», a-t-il déclaré.

Horgan, qui a joué à la crosse et au basket-ball dans sa jeunesse, a déclaré qu’il avait adopté une approche d’équipe pour traiter avec les autres premiers ministres, en particulier Kenney et Ford.

“Cela m’a vraiment aidé à traiter avec Jason, qui, très franchement, a beaucoup à offrir”, a-t-il déclaré. « C’était un ministre fédéral. Ainsi, lorsque nous nous sommes engagés avec le gouvernement fédéral, nous avons pu dire: “Eh bien Jason, qu’en penses-tu parce que tu as déjà été dans ces chaussures.”

Horgan a déclaré qu’il avait rapidement appris que la présence de Ford à toute réunion attirait généralement l’attention des médias et que pendant que le premier ministre de l’Ontario était derrière les microphones lors des conférences de presse, les autres dirigeants parlaient.

“Lorsque Doug Ford est arrivé en ville, tout juste élu, tout le monde nous a lâchés comme une pierre brûlante”, a-t-il déclaré. « Doug dit toujours : ‘Tu n’es pas comme le NPD en Ontario.’ Il dit toujours ça.

Horgan a reconnu que les principaux problèmes qu’il avait promis de résoudre en 2017 – les soins de santé, l’abordabilité et le logement – sont toujours d’énormes préoccupations aujourd’hui.

Il a énuméré comme succès l’élimination des frais de scolarité pour les enfants pris en charge, la réduction des primes des services médicaux, la suppression des péages sur les ponts, la réduction des frais de garde d’enfants, le rétablissement des rabais pour les personnes âgées sur BC Ferries, la protection de milliers d’hectares de forêts anciennes, la réduction de l’assurance automobile. tarifs, l’embauche de milliers de travailleurs de la santé, la mise en place d’une stratégie de construction de logements abordables et le remplacement d’un ancien pensionnat à Lower Post, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon.

“Les défis sur lesquels nous avons travaillé existent encore aujourd’hui parce que le gouvernement essaie toujours de ne pas résoudre les problèmes pour toujours, mais de s’assurer que nous progressons sur ces problèmes”, a déclaré Horgan. “Nous avons essayé en toutes circonstances de réduire les coûts pour les gens et je pense que nous avons réussi.”

La Colombie-Britannique est entrée dans l’histoire en novembre 2019 lorsque la Déclaration sur les droits des peuples autochtones est devenue loi, a déclaré Horgan.

Mais il a dit qu’un point bas était l’échec à gagner le soutien du public pour le plan du gouvernement de démolir et de construire un nouveau musée royal de la Colombie-Britannique. Horgan a convoqué une conférence de presse pour annuler le projet, affirmant qu’il acceptait le blâme pour son échec à aller de l’avant.

“J’ai mal interprété le public”, a-t-il déclaré. “C’était sur moi et pas sur quelqu’un d’autre.”

Horgan, cependant, a déclaré qu’il avait peu de temps pour que les personnes ou les groupes qui recourent à des tactiques qui dérangent ou potentiellement nuisent aux autres pour faire valoir leur point de vue.

Il a déclaré qu’il s’était mis en colère lors d’une récente conférence de presse lorsqu’il avait été interrogé sur la décision du NPD de disqualifier l’ancienne candidate à la direction Anjali Appadurai de la course à la suite d’une décision du parti selon laquelle sa campagne avait enfreint les règles d’inscription des membres.

Horgan a déclaré que les partisans d’Appadurai se sont livrés à un effort général de courriels et d’appels téléphoniques pour contrarier les membres bénévoles de l’exécutif du NPD qui votaient sur l’avenir de sa campagne.

“Je n’étais pas en colère contre les électeurs écologistes, j’étais en colère contre les gens qui pensent qu’ils sont meilleurs que tout le monde et que tout le monde doit suivre leur exemple, ce qui perturbe la vie des gens”, a-t-il déclaré. “Les gens qui veulent progresser sur les défis de notre temps, venez travailler avec nous.”

Le tempérament vif de Horgan est également accompagné d’un sens de l’humour aiguisé.

En 2017, lors de sa première visite à Ottawa en tant que premier ministre lors de confrontations tendues avec le gouvernement fédéral au sujet de l’opposition de la Colombie-Britannique à ce qui est maintenant le projet de pipeline TMX de l’Alberta à la côte nord de la Colombie-Britannique, Horgan a accidentellement renversé son verre d’eau lors d’une conférence de presse.

Sans perdre un instant, il a dit “Les déversements arrivent.”

Le premier ministre Justin Trudeau a répondu : « Nous allons nettoyer cela.

“Et j’ai dit, oui, c’est une responsabilité fédérale”, se souvient Horgan.

—Dirk Meissner, La Presse canadienne

