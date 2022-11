Le premier ministre sortant de la Colombie-Britannique fait des propositions aux provinces et au Premier ministre pour mettre fin à l’impasse sanitaire

Le premier ministre sortant de la Colombie-Britannique dit qu’il a offert un coup de main pour résoudre l’impasse sur les soins de santé entre les dirigeants provinciaux et territoriaux et le gouvernement fédéral.

John Horgan, qui transmettra le poste de premier ministre au chef du NPD David Eby lors d’une cérémonie d’investiture vendredi, a souligné qu’il ne cherchait pas d’emploi, mais a déclaré qu’il avait envoyé un message texte de groupe à ses homologues disant qu’il serait heureux d’aider de toutes les manières possibles. et a indiqué la même chose au premier ministre Justin Trudeau.

Horgan dit qu’il connaît le dossier, qu’il en est passionné et qu’il pense avoir la confiance des dirigeants de tous les horizons politiques pour les aider à le résoudre.

Cependant, il a noté que sa relation n’était pas aussi forte avec le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qu’il a accusé d’avoir “fantôme” les dirigeants provinciaux qui se sont réunis à Victoria en juillet dans l’espoir de voir un engagement de transferts fédéraux plus importants en matière de santé.

Horgan a fait ce commentaire après un événement organisé par la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique à Vancouver, où il a réfléchi à son héritage.

Horgan dit qu’il a choisi de quitter la politique après sa deuxième bataille contre le cancer et pense qu’il est l’un des rares exemples de dirigeants qui peuvent partir “à leurs propres conditions”.

“Bien que ce soit le meilleur travail de l’univers, j’ai juste senti qu’il était temps de partir”, a-t-il déclaré.

« Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a tout un tas de jeunes dans mon caucus qui sont prêts à relever les défis et je pars convaincu que nous sommes entre de bonnes mains en tant que province.

Avant l’événement, une organisation de dirigeants autochtones de la Colombie-Britannique a remercié Horgan pour son travail d’adoption d’une loi affirmant les droits des Autochtones et a appelé Eby à poursuivre ses efforts de réconciliation.

La déclaration de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique est intervenue alors que Horgan marquait sa dernière journée complète en tant que premier ministre avant qu’Eby ne soit assermenté.

Le président du syndicat, le grand chef Stewart Phillip, a déclaré que l’adoption de la loi sur la déclaration des droits des peuples autochtones de la Colombie-Britannique en 2019 n’aurait pas été possible sans le leadership de Horgan.

Phillip dit que lui et d’autres dirigeants autochtones «ont apprécié et pleinement soutenu» Horgan en tant que premier ministre et «ont apprécié sa capacité à rassembler les gens» et à établir des liens avec les Premières Nations.

Le communiqué indique que malgré l’absence d’accord sur certaines questions, telles que l’expansion du gaz naturel liquéfié et la conservation du bois ancien, le syndicat “reste fier du travail conjoint” qui a été accompli.

Horgan a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 2005, a été acclamé chef des néo-démocrates de la Colombie-Britannique en 2014, est devenu premier ministre en 2017 et a été réélu en 2020. Il a lutté avec succès contre un deuxième diagnostic de cancer l’année suivante et a annoncé en juin qu’il démissionnerait de ses fonctions de premier ministre et de chef, mais resterait le représentant de Langford-Juan de Fuca.

