Le premier ministre Smith veut que l’argent des parcs nationaux gagné en Alberta reste en Alberta

Lorsque les visiteurs franchissent les portes du parc national Banff, la première ministre Danielle Smith veut s’assurer que l’argent remis à Parcs Canada reste en Alberta.

Dans une lettre de mandat adressée au nouveau ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme du premier ministre, Todd Loewen, elle lui a demandé de parler à ses homologues fédéraux pour s’assurer que tous les frais générés par les parcs nationaux de l’Alberta restent dans la province afin que les revenus puissent être réinvestis dans les infrastructures en Alberta. .

Il y a cinq parcs nationaux à l’intérieur des frontières de l’Alberta. Ils sont financés et gérés par le gouvernement fédéral.

Banff est le parc national le plus visité au pays avec plus de quatre millions de visiteurs par an, selon Parcs Canada. Jasper est un autre parc national très fréquenté et populaire, accueillant plus de deux millions de visiteurs chaque année.

« En plus de créer des emplois, de soutenir le tourisme, d’investir dans les loisirs et de m’acquitter de mes autres responsabilités, j’ai hâte d’amorcer des discussions avec mes homologues fédéraux dans un proche avenir pour m’assurer que les revenus générés par les parcs nationaux de l’Alberta restent en Alberta », a déclaré Loewen dans une déclaration.

Loewen a poursuivi en disant qu’il était essentiel de conserver ces droits dans la province – et de ne pas les utiliser dans d’autres parcs nationaux ailleurs au Canada.

“Nos parcs nationaux et provinciaux attirent des millions de visiteurs chaque année”, a déclaré Loewen. “Il est essentiel que les revenus générés par les frais de parc restent dans la province pour faire face aux pressions croissantes et améliorer les infrastructures et les commodités.”

Parcs Canada exploite le parc national Banff. (Helen Pike/CBC)

Le bureau du ministre fédéral de l’Environnement affirme que Parcs Canada redistribue les revenus des redevances au besoin pour assurer la continuité opérationnelle à tous ses emplacements.

“L’agence continuera de prendre des décisions clés qui soutiennent le meilleur intérêt des visiteurs et des partenaires touristiques”, selon le communiqué d’un porte-parole.

Parcs Canada perçoit des droits directement auprès des visiteurs de plusieurs façons :

Pour ceux qui cherchent à se rendre dans plusieurs parcs différents en un an, la meilleure offre est le Discovery Pass, qui donne à tous ceux qui le détiennent un accès illimité à n’importe quel parc d’un océan à l’autre.

Il existe également des laissez-passer à emplacement unique pour plus de 20 parcs, y compris Elk Island et Waterton Lakes; mais pas Banff ou Jasper.

Aux portes, les visiteurs peuvent également acheter un laissez-passer d’une journée.

On ne sait pas exactement combien Banff ou d’autres parcs de l’Alberta génèrent uniquement en droits d’entrée. Parcs Canada ne fournit pas de ventilation parc par parc dans ses rapports annuels.

Mais ces rapports indiquent que les frais ne représentent que 25% de l’argent nécessaire pour gérer les parcs nationaux.

« Les revenus… sont essentiels au fonctionnement de ces lieux, mais ne couvrent qu’une partie des coûts de prestation de services », a déclaré un porte-parole du Cabinet du ministre de l’Environnement. “Il est important de comprendre que… 75% des coûts de fonctionnement sont couverts par des crédits budgétaires fédéraux.”