Le premier ministre Smith est ouvert aux objectifs d’émissions provisoires alors que le groupe Alberta-Ottawa se réunit pour la première fois

Dans la foulée de la première réunion du groupe de travail Alberta-Ottawa, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’elle reconnaissait la nécessité de mettre en place des objectifs provisoires en matière de réduction des émissions de pétrole et de gaz, même s’il n’y a pas encore d’alignement sur ces objectifs. quand et comment cela devrait avoir lieu.

S’adressant à l’animatrice Kathleen Petty à l’émission CBC À l’ouest du centre Jeudi, Smith a déclaré que les deux niveaux de gouvernement étaient d’accord sur un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Mais Smith s’est longtemps opposé aux objectifs d’Ottawa pour 2030 exigeant que le secteur pétrolier et gazier réduise ses émissions de 42 pour cent par rapport aux niveaux de 2019.

Elle a hésité à suggérer une alternative à cet objectif de 2030 – affirmant que le travail nécessaire n’avait pas encore été achevé pour y parvenir – tout en reconnaissant la nécessité de le mettre en place à terme.

« Nous travaillons avec [Ottawa] pour déterminer quelles mesures provisoires vont prendre pour y parvenir et ce dont ils ont besoin de notre part – non seulement d’un point de vue réglementaire, mais aussi d’un point de vue d’investissement, d’un point de vue de crédit d’impôt », a déclaré Smith.

« Nous devons mettre en place un certain nombre de choses différentes pour y parvenir. Et cela nécessite que les gouvernements fédéral et provincial travaillent ensemble. Nous voulons obtenir un ensemble commun de faits… nous reconnaissons qu’il doit y avoir une sorte de des mesures provisoires pour que les gens puissent constater les progrès. »

Les gouvernements de l’Alberta et du Canada se sont rencontrés le 12 septembre lors de la première réunion d’un groupe de travail destiné à se concentrer sur la recherche d’un consensus sur la réduction des émissions et le développement énergétique.

Smith a déclaré que des discussions étaient en cours sur des délais supplémentaires en place pour la décarbonisation de l’électricité, une partie distincte des objectifs de 2050.

« Capital Power a été très ouverte en disant qu’elle pensait pouvoir atteindre un objectif d’émissions pour 2045. Certaines autres compagnies d’électricité diraient qu’elles peuvent le faire un peu plus rapidement. D’autres disent qu’elles ont besoin d’un peu plus », a-t-elle déclaré. dit. Capital Power est une société de production d’électricité basée à Edmonton.

En juillet, le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré qu’il pensait que l’Alberta pourrait ramener son réseau électrique à zéro d’ici 2035, ce que Smith a qualifié de trop agressif.

ÉCOUTER | Écoutez l’interview complète sur le podcast West of Centre de CBC alors que la première ministre Danielle Smith discute de son point de vue sur les objectifs provisoires, les développements dans le captage du carbone, et plus encore :

La relation a été difficile

Les dernières semaines ont été marquées par des tensions entre Smith et le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne publiée le mois dernier, Guilbeault avait critiqué le PDG de Suncor, Rich Kruger, déclarant que ses commentaires lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre suggéraient que Kruger s’était désengagé du changement climatique et de la durabilité pour se concentrer sur le profit à court terme.

«Si j’étais convaincu avant qu’il fallait réglementer, je le suis encore plus maintenant», avait alors déclaré Guilbeault.

Kruger s’est par la suite opposé à cette caractérisation des projets de son entreprise dans une chronique du Héraut de Calgary.

Les projets de réglementation prévus par le gouvernement fédéral pour plafonner les émissions devraient être publiés plus tard cette année.

Smith suggérera plus tard que les critiques de Guilbeault à l’égard de la société de sables bitumineux de Calgary démontraient un « mépris total » pour l’Alberta, et sur CBC Pouvoir et politique irait encore plus loin en disant que le gouvernement fédéral devrait dire au ministre de l’Environnement qu’il devrait « mettre une chaussette dedans » et, en outre, qu’il devrait « le fermer ».

Rich Kruger est le PDG de Suncor Énergie. Les propos tenus par Kruger ont fait l’objet d’un récent désaccord entre la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault. (Kyle Bakx/CBC)

Lorsque Petty lui a demandé À l’ouest du centre Si un tel langage a contribué à maintenir les voies de communication ouvertes, Smith a déclaré que ce qui n’a pas aidé, ce sont les objectifs stipulés par le gouvernement fédéral qui auraient dû être discutés en collaboration.

« Je peux évidemment donner ce que je reçois. Et s’il veut continuer à faire ce genre d’action, je vais devoir y répondre », a-t-elle déclaré. « Je pense que ce serait bien mieux s’il modifiait les choses, afin que nous puissions nous assurer que nous négocions et obtenons ce que tout le monde veut. »

Smith a fait l’éloge des autres membres du cabinet fédéral, notamment de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, qui, selon Smith, a « accompli un excellent travail » sur le pipeline Trans Mountain et sur le captage, l’utilisation et le stockage du carbone.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’elle entretenait des relations positives avec certains ministres fédéraux, notamment la ministre fédérale des Finances et la vice-première ministre Chrystia Freeland. (Nick Iwanyshyn/La Presse Canadienne)

Elle a ajouté qu’elle estimait qu’elle entretenait des relations positives avec le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne et le ministre fédéral de la Sécurité publique Dominic LeBlanc.

« Je n’ai pas une relation terrible avec tous les ministres et le gouvernement fédéral. J’ai juste l’impression que Steven Guilbeault n’a pas été constructif, et je vais l’interpeller s’il ne l’est pas », a déclaré Smith.

Après les premiers commentaires de Smith affirmant que Guilbeault avait fait preuve d’un « mépris total » envers l’Alberta, un porte-parole de son bureau a déclaré à CBC News que la création d’un plafond figurait dans la lettre de mandat du ministre et constituait un engagement de la plateforme.

« Ce n’est ni une menace ni une surprise… Le gouvernement du Canada a été très clair : le plafond vise les émissions, pas la production », a écrit Oliver Anderson.