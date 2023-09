Le premier ministre Smith déclare que l’Alberta prépare une motion relative à la loi sur la souveraineté concernant les plans fédéraux d’émissions

Quelques heures après que les opérateurs du réseau électrique de la province ont averti que la nouvelle réglementation fédérale sur l’électricité pourrait entraîner des pannes d’électricité, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que son gouvernement se préparait à la possibilité d’adopter sa loi phare dans le but de contrecarrer les réductions d’émissions prévues par Ottawa.

« Nous préparons une motion relative à la Loi sur la souveraineté et j’espère que nous n’aurons pas à l’utiliser. C’est pourquoi nous sommes à la table pour ces négociations », a déclaré Smith, faisant référence à un groupe de travail Alberta-Ottawa récemment formé. axés sur la réduction des émissions.

« Mais nous allons défendre notre compétence constitutionnelle pour nous assurer que nous développons notre industrie pétrolière et gazière à notre propre rythme, et que nous développons notre système électrique de manière à ce qu’il atteigne l’objectif de fiabilité et d’abordabilité. »

Lorsqu’on lui a demandé à quel moment elle pourrait éventuellement invoquer la loi, Smith a répondu qu’elle n’avait cessé de répéter qu’elle le ferait si Ottawa « impose des plafonds d’émissions qui sont inconstitutionnels ».

Mentionnant les objectifs d’Ottawa pour 2030 exigeant que le secteur pétrolier et gazier réduise ses émissions de 42 pour cent par rapport aux niveaux de 2019, ainsi que les projets visant à rendre le réseau électrique neutre d’ici 2035, Smith a déclaré que de tels plans n’étaient « pas réalisables ».

« C’est pourquoi nous poursuivons les négociations. Si nous pouvons nous aligner sur 2050, alors nous n’aurons pas besoin de construire une clôture pour protéger notre juridiction constitutionnelle. La balle est donc dans leur camp », a déclaré Smith.

La loi de Smith sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’un Canada uni, qui a été adoptée à la fin de l’année dernière, a pour objectif déclaré d’ordonner aux agences provinciales d’ignorer les lois fédérales jugées inconstitutionnelles, bien qu’il y ait depuis longtemps des controverses sur la façon dont cela fonctionnerait dans la pratique.

Plus tôt ce mois-ci, à l’émission CBC À l’ouest du centre podcast, Smith a déclaré qu’elle reconnaissait que des objectifs provisoires devaient être mis en place en matière de réduction des émissions.

L’AESO s’inquiète des projets pour 2035

Smith avait convoqué une conférence de presse jeudi à peine deux heures après que l’Alberta Electric System Operator (AESO), l’organisation responsable de l’exploitation du réseau électrique de la province, a déclaré que le projet d’Ottawa réglementation sur l’électricité propre (CER) présentent un risque et un coût disproportionnés pour l’Alberta par rapport aux autres provinces.

L’Alberta dépend de la production de gaz naturel à la fois pour la charge de base et pour répondre à la demande de pointe, a déclaré jeudi le président-directeur général de l’AESO, Mike Law. Le gaz naturel permet la fiabilité et équilibre l’intermittence des autres actifs, a déclaré Law.

Le président et chef de la direction de l’Alberta Electric System Operator, Mike Law, affirme que la province ne disposera pas de ressources suffisantes pour assurer la fiabilité dans le cadre de la réglementation sur l’électricité propre proposée par Ottawa. (Mike Symington/CBC)

Il a ajouté que l’analyse de l’AESO indique que la façon dont le CER est actuellement rédigé va créer des défis en matière d’adéquation de l’approvisionnement et de fiabilité pour le système électrique de l’Alberta à partir de 2035 et au-delà.

« Quelle que soit la quantité d’énergie éolienne et solaire intermittente dont dispose l’Alberta, le réseau provincial aura besoin d’une production distribuable suffisante pour faire face aux nuits d’hiver froides, sombres et sans vent que nous avons dans cette province et former nos conditions de charge de pointe », a-t-il déclaré.

« Sans cela, dans le pire des cas, de vastes régions de l’Alberta pourraient se retrouver sans électricité, ce qui créerait d’importants risques pour la santé et la sécurité publiques. Pour être clair, en tant qu’opérateur du système électrique de l’Alberta, nous ne pouvons pas et ne laisserons pas cela se produire. « .

Il a également mis en garde contre les « conséquences pénales » en jeu dans le cadre du règlement tel qu’il est rédigé.

« Les individus et les organisations qui ne satisfont pas à ces exigences ou, en fait, enfreignent ces futures exigences réglementaires s’exposent à des poursuites pénales potentielles », a déclaré Law.

« Il devient extrêmement difficile pour les organisations, les entités cotées en bourse, de justifier, tant au niveau de leur direction qu’au niveau de leur conseil d’administration, la prise de décisions d’investissement à long terme très coûteuses qui peuvent exposer les individus et les organisations à des risques criminels s’ils ne respectent pas ces obligations strictes. « .

Lors d’un discours prononcé mercredi par le Canadian Club d’Ottawa, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a qualifié de telles caractérisations de « fabrication ».

« Je continue de voir des critiques prétendre à tort que nous interdirons toute production de gaz d’ici 2035 – sous peine de peine de prison », a-t-il déclaré. « Cette fabrication n’a pas pour but d’informer, elle est conçue pour enflammer.

« Mais pendant que les vérificateurs des faits jouent avec la désinformation et les insultes autour du changement climatique, le coût de l’inaction ne cesse d’augmenter – une dette envers nos enfants et nos petits-enfants dont trop peu de politiciens parlent. »

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a déclaré qu’il était pleinement en accord avec l’Alberta Electric System Operator sur l’objectif de parvenir à la décarbonisation tout en maintenant l’abordabilité et la fiabilité. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Menace de black-out : « désinformation » : Guilbeault

Lors de son discours, Guilbeault a également déclaré que toute nouvelle production d’électricité au gaz après 2035 nécessiterait des technologies de captage du carbone, à quelques exceptions près. Lors de sa conférence de presse jeudi, Law a exprimé son scepticisme quant à la viabilité d’une telle technologie à court terme.

« L’incertitude entourant le développement de technologies à faible émission de carbone — qu’il s’agisse du captage du carbone, de l’hydrogène ou de petits réacteurs modulaires — signifie que l’Alberta court un plus grand risque en matière de fiabilité et de coûts si les coûts et les performances ne se matérialisent pas comme prévu actuellement », a déclaré Law.

Guilbeault a publié le projet de règlement sur la CER en août. Le gouvernement provincial a souvent qualifié ces objectifs de trop agressifs.

Dans une déclaration à CBC en réponse aux commentaires de Law, Guilbeault a déclaré que le gouvernement fédéral était aligné sur l’AESO sur l’objectif de parvenir à la décarbonisation tout en maintenant l’abordabilité et la fiabilité.

« Ces règlements proposés ont été conçus avec ces objectifs précisément à l’esprit, et nous avons donc intégré de nombreuses flexibilités. Étant donné qu’il s’agit d’un projet de règlement, je suis très heureux que l’AESO et le gouvernement de l’Alberta s’engagent avec nous à ce sujet », a-t-il déclaré. « J’exhorte l’AESO à rendre publique son analyse qui sous-tend ces allégations. »

Guilbeault a ajouté que toute affirmation selon laquelle la construction d’un réseau électrique propre entraînerait des pannes d’électricité est de la « désinformation ».

« Les projets de réglementation sont conçus avec au moins 12 ans avant leur entrée en vigueur, ce qui laisse le temps d’attirer les investissements et d’ajuster la prise de décision », a-t-il déclaré.

Les détails devraient être publiés : économiste de l’Université de Calgary

Blake Shaffer, un économiste de l’Université de Calgary spécialisé dans les marchés de l’électricité, dit qu’il est difficile de commenter l’évaluation publiée jeudi par l’AESO, car les détails de leur travail de modélisation et les hypothèses qui y sous-tendent n’ont pas été fournis.

« Par exemple, ils ont utilisé le terme « scénario de décarbonation 2035 » pour encadrer leurs implications en termes de coûts et d’émissions. Je me demande donc s’ils ont modélisé ce qu’est réellement le CER ? Parce que le CER n’est pas une falaise à 2035. Il permettra les nouvelles centrales électriques fonctionneront jusqu’en 2045″, a déclaré Shaffer.

« Je reproche en partie au gouvernement fédéral de l’avoir qualifié de zéro net pour 2035, car les détails réels ne le sont pas… J’implore l’AESO d’être transparente dans sa modélisation, et cela contribuerait vraiment à un débat public solide. »

Blake Shaffer est professeur adjoint d’économie à l’Université de Calgary. Il dit qu’il estime qu’il y a un besoin de plus de flexibilité dans la réglementation sur l’électricité propre et espère qu’il y aura une discussion productive entre les gouvernements fédéral et provincial à l’avenir. (Université de Calgary)

Shaffer a déclaré qu’il n’était pas surpris d’entendre l’évaluation selon laquelle le chemin à parcourir sera un défi formidable, une conclusion sur laquelle il a lui-même écrit au gouvernement fédéral dans le passé. Il a toutefois été frappé par le libellé et par ce qui a été présenté jeudi par l’opérateur du système électrique de l’Alberta.

« Il s’agit d’une agence indépendante chargée de maintenir la fiabilité en Alberta. Quand j’entends dire qu’il y aura des pannes d’électricité dans 12 ans, c’est une chose très inhabituelle de la part d’un opérateur de réseau », a-t-il déclaré.

« Cela ressemble davantage à un message auquel nous nous attendrions, et je pense que nous venons d’entendre tout à l’heure, de la part du gouvernement provincial, à savoir qu’il veut se débarrasser de la CER. Le rôle de l’AESO est de répondre à la politique, et non d’aider à faire du lobbying contre il. »

L’Institut Pembina, un groupe de réflexion sur les énergies renouvelables, a également demandé à l’AESO de publier jeudi sa modélisation, écrivant dans un communiqué que la conclusion de l’opérateur selon laquelle le CER entraînerait un risque de fiabilité en 2035 était « une affirmation importante à émettre dans un délai raisonnable ». rapport de deux pages.

« Nous demandons à l’AESO de publier l’analyse complète qui soutient cette affirmation, y compris ses hypothèses de croissance des énergies renouvelables, du stockage, des interconnexions de transport et du gaz naturel avec captage du carbone », a écrit Jason Wang, analyste principal à l’Institut Pembina.

« Le risque lié à cette nouvelle conclusion est qu’elle paralyse la capacité de l’Alberta à planifier une transition vers un système électrique à faibles émissions de carbone, abordable et fiable. »