Prise en sandwich entre l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, la Slovénie est un petit pays de 2,1 millions d’habitants. Cependant, pour les six prochains mois, il fixera l’ordre du jour du Conseil européen.

S’exprimant après que son pays a assumé la présidence tournante du conseil la semaine dernière, Jansa a clairement indiqué que ses priorités pourraient ne pas correspondre à celles des puissances occidentales du bloc. Garde-corps au slovène « les médias traditionnels » et ses alliés présumés dans le système judiciaire du pays, Jansa s’est également prononcé contre la promotion par l’UE de ses valeurs libérales en Europe orientale et centrale, notamment les causes LGBT.

Imposant « valeurs européennes imaginaires », a-t-il soutenu, serait le « la route la plus rapide pour s’effondrer » pour le bloc.

« L’Union européenne rassemble des pays aux traditions différentes, aux cultures différentes… il y a des différences qui doivent être prises en compte et respectées. il a déclaré.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ouvertement exprimé son désaccord avec Jansa lors de la conférence de presse, affirmant que « la liberté d’expression, la diversité et l’égalité » sont des « valeurs européennes » fondamentales qu’il faut maintenir.

L’affrontement entre Jansa et von der Leyen n’est qu’une bataille de plus dans un conflit culturel croissant entre la partie occidentale de l’UE et le centre et l’est. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a mené la charge contre Bruxelles dans ce conflit, mettant en colère l’Occident libéral en faisant passer une loi interdisant la représentation de l’homosexualité aux enfants. L’UE en retour a menacé de poursuites judiciaires contre la Hongrie, et 17 dirigeants d’Europe occidentale ont signé le mois dernier une lettre condamnant « discrimination envers la communauté LGBTI » et leur « droits fondamentaux. »

Orban a insisté sur le fait que la loi ne discrimine pas la communauté LGBT, mais permet aux parents de décider quoi enseigner à leurs enfants sur les questions de genre et de sexualité.

Jansa a adopté une ligne similaire. Répondant à von der Leyen vendredi, il a déclaré que le couple avait « une discussion sincère sur ce que sont les droits de l’homme », mais qu’il a défendu « le droit des parents à éduquer leurs enfants » comme ils l’entendent. Von der Leyen a répondu que « le droit des parents à éduquer leurs enfants n’était nullement contesté », mais « la question était… de savoir si les modifications des lois existantes discriminent les minorités. »

Jansa a également proclamé que la Slovénie n’est pas « une colonie » de l’UE à dicter, tout comme Orban la semaine dernière a décrié les Néerlandais « colonial » mentalité, après que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré plus tôt que la Hongrie « n’a plus rien à faire dans l’Union européenne » s’il ne se soumet pas à la position du bloc sur les droits LGBT.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !