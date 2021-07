Le Premier ministre slovène déclare que la défaite du référendum sur l’eau n’a aucune raison de quitter Janez Jansa Twitter Ljubljana Union européenne

Le Premier ministre slovène de droite a rejeté les appels de l’opposition à la démission de son gouvernement à la suite d’un référendum au cours duquel les électeurs ont massivement rejeté les modifications proposées à une loi sur la gestion de l’eau considérée comme nocive pour l’environnement.

Le gouvernement de Janez Jansa a approuvé les amendements en mars, mais les écologistes ont forcé un référendum au milieu des affirmations selon lesquelles la législation proposée menacerait l’environnement et diminuerait la qualité de l’eau.

L’autorité électorale de l’État a déclaré que 86,6% des électeurs ont voté contre les changements. Le taux de participation au référendum de dimanche était le plus élevé depuis 2007 pour un tel vote en Slovénie – 46,15% – ce qui est considéré comme reflétant un grand intérêt du public pour la question.

Certains analystes et partis d’opposition ont déclaré que le résultat du référendum était une défaite pour le gouvernement de Jansa et un signal qu’il a perdu sa légitimité à gouverner. Les dirigeants de l’opposition ont également appelé à des élections anticipées.

Tard dimanche, Jansa a rejeté la pression de l’opposition, affirmant qu’il ne devrait y avoir « pas de drame. Postant sur Twitter, il a cité les précédents référendums ratés qui n’avaient entraîné la chute d’aucun gouvernement.

L’essentiel de la question de l’eau est une disposition réglementant la construction de bâtiments, y compris les hôtels, les magasins et les restaurants à proximité des rivières, des lacs ou de la mer.

La question a déclenché un débat houleux dans la petite nation de l’Union européenne de 2 millions d’habitants connue pour ses paysages alpins d’une beauté époustouflante. Le droit à l’eau a été inscrit dans la constitution du pays en 2016.

Le gouvernement a insisté sur le fait qu’il avait resserré les réglementations en matière de construction et fourni plus de fonds pour la protection de l’eau et des inondations. Mais les opposants ont déclaré que la réglementation favorisait les intérêts des investisseurs privés, limitait l’accès du public à l’eau et mettait en péril la qualité de l’eau.

Une association de chauffeurs de taxi a déclaré lundi avoir offert des trajets gratuits à quelque 800 résidents de maisons de soins afin qu’ils puissent voter. Le référendum a également suscité un vif intérêt de la part des jeunes slovènes soucieux de l’environnement, ont déclaré les médias locaux.

Le conflit sur l’eau a reflété les tensions politiques accrues en Slovénie, où le gouvernement de Jansa a été accusé de restreindre les libertés démocratiques et médiatiques dans cette nation traditionnellement libérale.

La Slovénie assure actuellement la présidence tournante de six mois de l’Union européenne.