Robert Fico fait face à de nouvelles menaces après la fusillade de mai alors que les autorités arrêtent un homme armé ce mois-ci

Le Premier ministre slovaque Robert Fico, qui a survécu à une tentative d’assassinat en mai, a révélé qu’il risquait une deuxième tentative d’assassinat, en raison de sa position sur le conflit ukrainien. Fico a été abattu à bout portant par un militant qui s’opposait aux vues du Premier ministre sur les relations avec Kiev.

Un homme armé a été arrêté début octobre lors d’un événement commémorant une bataille de la Seconde Guerre mondiale dans l’est de la Slovaquie, a révélé dimanche le Premier ministre dans une interview accordée au site Internet Standard de Bratislava.

Fico a dit l’homme « déteste » lui à cause de son « attitudes envers l’Ukraine ». Selon le premier ministre, « une arme entièrement chargée » a été trouvé sur le suspect lorsqu’il est passé au détecteur de métaux.

L’événement en question a eu lieu le 6 octobre pour marquer le 80e anniversaire de la bataille du col de Dukla entre les forces allemandes et soviétiques à la frontière avec la Pologne. Les célébrations ont eu lieu en présence de Fico, du président slovaque Peter Pellegrini et de membres du gouvernement et du parlement.















Fico a critiqué ouvertement la politique de l’UE consistant à fournir une aide meurtrière à l’Ukraine dans son conflit avec la Russie, appelant plutôt à une solution diplomatique au conflit.

En mai, Fico a été abattu de quatre balles à bout portant par un homme qui, selon le tribunal pénal spécial de Slovaquie, était largement motivé par la décision du Premier ministre et de son gouvernement de ne pas envoyer d’armes en Ukraine.



«J’ai eu de la chance» » Fico a déclaré au Standard, commentant la fusillade. Il a ensuite décrit le tireur présumé, Juraj Cintula, comme un activiste politique qui avait assisté aux réunions publiques de Fico alors qu’il « probablement » planifier l’attaque.

EN SAVOIR PLUS:

Les États-Unis dénoncent un complot armé à l’égard d’un pays de l’UE – médias

Après la fusillade, Fico a fait valoir que la tentative d’assassinat émanait de politiciens soutenus par l’étranger qui refusaient d’accepter la politique de son gouvernement qui donne la priorité aux intérêts de la Slovaquie avant les agendas des grandes puissances occidentales.