Le Premier ministre slovaque fait volte-face sur le soutien à l’Ukraine lors de sa visite

Le Premier ministre slovaque, favorable à la Russie, a fait volte-face inattendu à l’égard de l’Ukraine, promettant son soutien lors de son premier voyage dans ce pays déchiré par la guerre, quelques jours seulement après avoir remis en question la souveraineté ukrainienne.

Robert Fico, arrivé au pouvoir en octobre après avoir fait campagne pour mettre fin à l’aide militaire de son pays à Kiev et s’opposer à de nouvelles sanctions contre la Russie, a rencontré mercredi son homologue ukrainien Denys Shmyhal dans la ville d’Uzhhorod, près de la frontière slovaque.

Fico a affirmé qu’il n’y avait que des divergences politiques « mineures » avec Kiev, qui faisaient partie de la « vie politique », ajoutant : « Nous voulons vraiment vous aider, nous voulons vraiment vous aider. »

Shmyhal a répondu qu’il était prêt à développer des « relations pragmatiques et très fiables » entre les deux pays.

Shmyhal a déclaré plus tard dans un communiqué que Fico s’était engagé à ne pas empêcher les entreprises slovaques de fournir des armes à l’Ukraine et à l’aider à construire ses défenses. Bratislava soutiendra également la candidature et le financement de Kiev à l’adhésion à l’UE, a déclaré le Premier ministre ukrainien.

Les promesses de Fico en Ukraine contrastent fortement avec les commentaires provocateurs qu’il a tenus ces derniers jours, incitant les autorités de Kiev à demander une réfutation et les analystes à mettre en doute la tenue de la réunion.

Au cours du week-end, Fico a remis en question la souveraineté de l’Ukraine, affirmant qu’elle était sous « l’influence absolue des États-Unis ». Il a appelé Kiev à céder des territoires à la Russie pour mettre fin à la guerre et a déclaré que la Slovaquie s’opposerait à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, car une telle décision pourrait déclencher une troisième guerre mondiale.

Mardi, il est allé encore plus loin, en suggérant qu’il n’y avait aucune guerre à Kiev. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il se rendait uniquement à Oujhorod et pas jusqu’à la capitale, Fico a répondu : « Croyez-vous vraiment qu’il y a une guerre à Kiev ? J’espère que tu n’es pas sérieux. . . La vie y est parfaitement normale.

Les affirmations infondées de Fico ont coïncidé avec une vague d’attaques de missiles russes sur Kiev et d’autres villes qui, selon les autorités ukrainiennes, ont tué 18 personnes et ciblé des bâtiments civils.

« Il y a une grande divergence entre le discours de Fico à l’intérieur et à l’extérieur du pays », a déclaré Pavol Demeš, ancien ministre des Affaires étrangères slovaque. «Je pense que l’Ukraine a travaillé très habilement pour ne pas aggraver ce genre de tensions, mais le nombre de déclarations malveillantes faites récemment par Fico a été ahurissant pour beaucoup d’entre nous qui ont travaillé dans la politique étrangère parce qu’il a ruiné l’image de notre pays. avant une visite importante.

Le populiste Fico est revenu au poste de Premier ministre slovaque en octobre à la tête d’une coalition tripartite qui a attisé le sentiment anti-ukrainien. Il avait déjà été Premier ministre à trois reprises, la dernière fois jusqu’en 2018, date à laquelle il a démissionné au milieu de manifestations antigouvernementales.

L’opposition l’accuse depuis longtemps d’avoir utilisé l’aide de la Russie pour se faire réélire. Ses propos anti-ukrainiens montrent qu’« il ne fait que rembourser la dette envers la Russie pour son soutien avant les élections slovaques », a déclaré Jaroslav Naď, ancien ministre slovaque de la Défense. Fico a nié toute ingérence russe dans sa victoire électorale.

Fico a également alarmé Bruxelles en s’associant à Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois pro-russe. Leur partenariat pourrait compliquer les efforts de l’UE visant à maintenir un soutien uni à l’Ukraine. « L’Ukraine n’a pas de solution militaire et la stratégie actuelle ne fonctionne pas », a déclaré Fico à Budapest la semaine dernière.

Mais comme pour le soutien global à l’Ukraine, Fico a également modifié son approche en matière d’exportations militaires. L’année dernière, il a condamné le gouvernement précédent pour avoir fourni des avions de combat MiG-29 à Kiev et a promis à la place une interdiction des exportations d’armes dès son entrée en fonction. Mais en novembre, le gouvernement a déclaré que l’interdiction ne s’appliquait qu’aux fabricants publics, et non aux entreprises privées. Le Parlement slovaque a encore assoupli les règles ce mois-ci, tandis que le ministère de la Défense a accordé 100 millions d’euros de subventions aux fabricants de matériel militaire.