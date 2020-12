Le Premier ministre slovaque Igor Matovic a été testé positif au COVID-19, a annoncé vendredi le bureau du gouvernement du pays, moins d’un jour après que le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il était diagnostiqué avec le virus.

«Je suis l’un des vôtres aujourd’hui», a écrit Matovic dans un message Facebook plutôt émouvant, où il décrivait la «tension» et la «peur» qu’il ressentait en attendant les résultats du test, exhortant également les gens à «faire très attention».

«J’étais censé passer les vacances de Noël en tant que force de secours à l’hôpital… Apparemment, les plans seront un peu différents maintenant», poursuit son article.

Matovic est le deuxième dirigeant de l’UE à être testé positif au COVID-19 après un sommet en face à face tenu à Bruxelles la semaine dernière. Jeudi, Macron a déclaré qu’il s’isolerait après avoir reçu des résultats de tests positifs, tandis que plus tard dans la journée, son homologue espagnol, portugais et luxembourgeois, Pedro Sanchez, Antonio Costa et Xavier Bettel, en conséquence, m’a dit ils s’auto-isoleraient. Sanchez et Costa avaient rencontré Macron lundi, lors d’un événement à Paris pour le 60e anniversaire de la signature de la convention de l’OCDE.

De même, le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, a décidé d’entrer en quarantaine de précaution, bien que les autorités françaises l’aient informé qu’il n’était pas considéré comme un contact étroit. Le Premier ministre belge, Alexander de Croo, bien qu’il se soit d’abord isolé, il a été testé négatif pour le virus et retournera au travail vendredi.