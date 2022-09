Le Premier ministre serbe rend visite aux Serbes du Kosovo alors que les tensions couvent

MITROVICA, Kosovo (AP) – Le Premier ministre serbe s’est rendu lundi dans une partie dominée par les Serbes du Kosovo voisin à la suite d’une récente flambée de tensions entre les anciens ennemis de la guerre qui avait fait craindre une nouvelle instabilité dans les Balkans au milieu de la guerre en Ukraine.

Les autorités kosovares et les forces de maintien de la paix dirigées par l’OTAN ont renforcé la sécurité alors que des dizaines de Serbes du Kosovo ont accueilli Ana Brnabic à leur arrivée à Mitrovica. La ville du nord du Kosovo, près de la frontière avec la Serbie, a été divisée en parties dominées par les Serbes et les Albanais de souche depuis le conflit de 1998-99.

Brnabic est le plus haut responsable serbe à s’être rendu au Kosovo depuis des années. À son arrivée, deux ministres du gouvernement du Kosovo se sont rendus dans une région peuplée d’Albanais du sud de la Serbie, ce que certains observateurs ont vu comme un signe d’efforts pour apaiser les tensions.

En 1998, les Albanais de souche séparatistes du Kosovo se sont rebellés contre le régime serbe, provoquant une répression brutale. En 1999, l’OTAN a bombardé la Serbie pour forcer Belgrade à se retirer du Kosovo. Mais la Serbie ne reconnaît toujours pas la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008 et les tensions ont récemment monté en flèche, incitant les efforts diplomatiques occidentaux à les désamorcer.

Brnabic a déclaré que la Serbie était engagée dans un dialogue avec le Kosovo sous la médiation de l’Union européenne dans le but de normaliser les relations. Elle a dit que seul un compromis pourrait apporter une stabilité durable.

“Le dialogue est important”, a déclaré Brnabic lors d’une conférence de presse. “Je voudrais envoyer un message clair de paix, de stabilité et de tolérance et … que nous serons toujours aux côtés de notre peuple au Kosovo.”

Des ennuis ont éclaté le mois dernier à propos du refus de la Serbie et du Kosovo de reconnaître les pièces d’identité et les plaques d’immatriculation des véhicules de l’autre. Les Serbes du Kosovo dans le nord ont érigé des barrages routiers et les craintes d’affrontements ont grandi avant que les émissaires de l’UE et des États-Unis négocient une solution au problème des documents de voyage, permettant à la situation de se calmer pour le moment.

L’UE a dit au Kosovo et à la Serbie qu’ils doivent normaliser leurs relations s’ils veulent progresser vers l’adhésion au bloc des 27 nations. Bruxelles et Washington ont récemment intensifié leurs efforts de médiation, craignant que les incertitudes sur la guerre en Ukraine et les liens étroits de la Serbie avec la Russie n’aggravent les choses.

Alors que la Serbie a condamné l’invasion de l’Ukraine, Belgrade s’est également appuyée sur la Russie – et la Chine – dans sa tentative de conserver sa revendication sur le Kosovo. La plupart des pays de l’UE et les États-Unis reconnaissent le statut d’État du Kosovo.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont demandé à leurs conseillers en politique étrangère de “soutenir directement” les efforts d’un envoyé de l’UE pour faire face aux tensions, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit.

Les deux conseillers, ainsi que l’émissaire de l’UE Miroslav Lajcak, se rendront cette semaine au Kosovo et en Serbie “pour explorer les options de progrès dans le dialogue”, a-t-il déclaré à Berlin.

Les bureaux du Premier ministre kosovar Albin Kurti et du président serbe Aleksandar Vucic ont tous deux déclaré avoir reçu des lettres de Scholz et de Macron appelant à des décisions «difficiles» afin de faire avancer le dialogue.

Le Premier ministre serbe Brnbic s’est plaint d’une prétendue aggravation de la situation des Serbes minoritaires au Kosovo. La plupart des Serbes qui vivent dans le nord du Kosovo, à côté de la Serbie, ont défié le statut d’État du Kosovo et la région a été le théâtre de nombreux incidents au fil des ans.

Jovana Gec à Belgrade, Geir Moulson à Berlin et Llazar Semini à Pristina ont contribué à ce rapport.

The Associated Press