Le Premier ministre s’envole pour l’Islande pour rencontrer des dirigeants nordiques, alors que la Russie est sous le choc de la rébellion wagnérienne

Le premier ministre Justin Trudeau est en Islande pour rencontrer des dirigeants nordiques, les réunions annuelles étant susceptibles d’être éclipsées par le chaos interne de la Russie et la guerre en Ukraine.

Le bureau du premier ministre avait déclaré avant le voyage que Trudeau chercherait à discuter de questions majeures comme l’environnement et l’énergie propre, ainsi que la sécurité.

Mais ce dernier problème est susceptible d’être au centre des préoccupations étant donné la récente rébellion en Russie du groupe de mercenaires Wagner, qui n’a été résolue qu’avec un accord impliquant l’exil du dirigeant Yevgeny Prigozhin.

Trudeau rencontrera pendant deux jours les dirigeants des principaux pays nordiques – le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède – dans son rôle d’invité à une réunion annuelle des dirigeants. Le Groenland, les îles Féroé et les îles Åland sont également représentés.

Les réunions interviennent deux semaines avant un sommet de l’OTAN en Lituanie, un moment particulièrement important compte tenu de la guerre en Ukraine et de l’élargissement récent de l’OTAN à la Finlande et, en attendant le soutien de la Turquie et de la Hongrie, à la Suède.

Dimanche, le cabinet du premier ministre a déclaré que Trudeau chercherait à faire avancer les intérêts canadiens autour du soutien au multilatéralisme, aux droits de l’homme et à la force démocratique.

On peut également demander à Trudeau pourquoi le Canada n’a pas encore pris de mesures importantes pour réduire la présence diplomatique de la Russie au Canada ou la propre empreinte du Canada à Moscou. L’Islande a récemment annoncé qu’elle fermerait son ambassade à Moscou et la Norvège a expulsé 15 diplomates russes accusés d’espionnage plus tôt cette année.

La première ministre islandaise, Katrín Jakóbsdottir, accueillera le sommet de deux jours des dirigeants nordiques, avec la présence du Canada en tant qu’invité. (Jean-François Badias/Associated Press)

« Je suppose que la grande question pour le Canada est de savoir si l’Islande peut le faire, pourquoi sommes-nous vraiment assis sur nos mains en termes de prise d’une ligne plus forte contre la Russie du côté de la représentation diplomatique? » Wesley Wark, chercheur principal au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, a déclaré dans une interview à CBC.

Les pays nordiques sont également aux prises avec leurs relations avec la Russie sur un autre dossier majeur : l’Arctique. La Russie a été exclue du Conseil de l’Arctique depuis son invasion de l’Ukraine au début de 2022.

Roland Paris, ancien conseiller principal de Trudeau et directeur de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, a déclaré à La Presse canadienne que la coopération avec la Russie est toujours un point d’interrogation majeur.

« L’Arctique est devenu une partie stratégiquement plus importante du monde à mesure que la glace fond », a-t-il déclaré.

« Chacun de ces pays du Nord a un intérêt très clair à assurer la sécurité et la souveraineté de son territoire. »

Le manque de coopération a entraîné une diminution de la surveillance des effets du changement climatique, par exemple, a déclaré le directeur de l’Observatoire pour la politique et la sécurité de l’Arctique, Mathieu Landriault, à La Presse canadienne.