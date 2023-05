Le Premier ministre russe se rendra à Pékin alors que la Chine renouvelle ses critiques sur les ventes d’armes occidentales à l’Ukraine

BEIJING (AP) – Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rendra à Pékin la semaine prochaine pour des entretiens, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères, marquant le dernier échange dans une relation dans laquelle la Russie dépend de plus en plus de la Chine pour son soutien économique et diplomatique.

« Au cours de la visite, les deux parties auront un échange de vues approfondi sur la coopération pratique dans les relations bilatérales et les questions d’intérêt commun », a déclaré le porte-parole du ministère Wang Wenbin lors d’un point de presse quotidien.

« Nous sommes impatients de renforcer davantage la coopération entre les deux parties, d’approfondir les échanges interpersonnels et locaux (et) d’injecter une forte dynamique dans la reprise de l’économie mondiale », a ajouté M. Wang.

La visite de Mishustin est prévue mardi et mercredi.

Pendant ce temps, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l’ONU, Geng Shuang, a de nouveau critiqué les ventes d’armes occidentales à l’Ukraine, affirmant que cela ne ferait qu’entraîner une escalade, davantage de victimes civiles et de déplacements, et rendrait plus difficile l’obtention d’un cessez-le-feu et le lancement de négociations de paix.

La Chine dit qu’elle ne fournit pas et ne fournira pas d’armes à l’une ou l’autre partie dans le conflit ukrainien, un point que Geng a réitéré lors d’une réunion du Conseil de sécurité jeudi.

« L’alimentation constante en armes sur le champ de bataille … posera également de sérieux défis à la reconstruction d’après-guerre et, si ces armes sont détournées vers des terroristes ou des groupes armés, provoqueront probablement de nouveaux troubles dans une zone géographique plus large », a déclaré Geng. le site Web de l’ONU.

« Toutes les parties doivent promouvoir un règlement politique avec sincérité et urgence et créer des conditions propices à un cessez-le-feu », a ajouté Geng.

La Chine dit qu’elle est une partie neutre et veut aider à négocier la fin du conflit vieux de 15 mois, mais a refusé de critiquer l’invasion et a accusé l’Occident d’avoir provoqué Moscou.

La Chine est désormais considérée comme le partenaire principal de la relation, aidant Moscou à détourner la condamnation des Nations Unies et à maintenir ce qu’elle appelle un « commerce normal » avec la Russie, fournissant un marché pour le pétrole russe et d’autres ressources et vendant les produits manufacturés nécessaires au pays.

Dans le même temps, Pékin fait des incursions dans ce qui a traditionnellement été l’arrière-cour stratégique de la Russie, accueillant cette semaine un sommet de cinq anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale.

L’envoyé spécial de la Chine a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et d’autres responsables gouvernementaux lors de pourparlers à Kiev plus tôt cette semaine. La visite fait suite à un appel téléphonique le mois dernier entre le dirigeant ukrainien et son homologue chinois Xi Jinping que Zelenskyy a qualifié de « long et significatif » et qui a marqué le premier contact connu entre les deux depuis le début de l’invasion russe.

Pékin a publié un plan de paix en février, mais les alliés de l’Ukraine l’ont largement rejeté, insistant sur le fait que le président russe Vladimir Poutine doit retirer ses forces. Le propre plan de paix en 10 points de Zelenskyy comprend un tribunal chargé de poursuivre les crimes de guerre commis par la Russie.

The Associated Press