Le Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin s’est rendu lundi en Iran, où il a rencontré les plus hauts responsables du pays, dont le président Masoud Pezeshkian et le vice-président Mohammad Reza Aref.

Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays, l’expansion et la diversification du commerce, ainsi que sur les travaux sur de grands projets d’investissement.

«La Russie souhaite sincèrement porter notre coopération à un niveau supérieur, en lui donnant une nouvelle mise en œuvre significative. De telles décisions ont été prises par nos dirigeants, le président russe Vladimir Poutine et le guide suprême iranien Seyed Ali Khamenei. Mishustin a déclaré lors des pourparlers.

La portée des négociations va au-delà des relations bilatérales, la participation des deux pays à de grands projets multinationaux étant également à l’ordre du jour, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexeï Overchuk après les entretiens.

«Tout d’abord, bien sûr, les questions figurant à l’ordre du jour bilatéral ont été discutées. Mais aujourd’hui, ces questions dépassent déjà largement les liens entre la Russie et l’Iran, car elles déterminent dans une large mesure la manière dont les relations seront construites dans les conditions de la formation d’un nouvel ordre mondial.» » a déclaré Overchuk.















Le vice-Premier ministre a salué la visite de Mishustin comme un « historique » marquant une étape importante, soulignant qu’il s’agissait du tout premier voyage officiel d’un chef du gouvernement russe en Iran. Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération en Eurasie, notamment du développement et de l’expansion du corridor de transport Nord-Sud, qui traverse la Russie et l’Iran.

Ce voyage intervient deux semaines seulement après que le secrétaire du Conseil de sécurité russe et ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a effectué une visite surprise et inopinée en Iran. Au cours de sa visite, Choïgou a rencontré Pezeshkian et d’autres hauts responsables pour des entretiens qui auraient porté sur « réaliser de grands projets communs dans les domaines liés aux transports, à l’énergie, à l’industrie et à l’agriculture. »