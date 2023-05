Le Premier ministre russe déclare que les relations avec la Chine sont à un « sommet sans précédent » – National

Le Premier ministre russe a signé mercredi une série d’accords avec la Chine lors d’un voyage à Pékin, décrivant les relations bilatérales à un niveau sans précédent, malgré la désapprobation de l’Occident à l’égard de leurs relations alors que la guerre en Ukraine s’éternisait.

Le Premier ministre Mikhail Mishustin – le plus haut responsable russe à se rendre à Pékin depuis que Moscou a envoyé des milliers de ses troupes en Ukraine en février 2022 – s’est entretenu avec le Premier ministre chinois Li Qiang et devait rencontrer le président Xi Jinping.

Alors que la guerre en Ukraine en est à sa deuxième année et que la Russie ressent de plus en plus le poids des sanctions occidentales, Moscou s’appuie sur Pékin pour le soutien, bien plus que la Chine sur la Russie, se nourrissant de la demande chinoise de pétrole et de gaz.





2:27

Trudeau rencontre Zelenskyy le dernier jour du sommet du G7



La pression de l’Occident n’a montré aucun signe d’apaisement, les déclarations du week-end des nations du Groupe des Sept désignant les deux pays sur une pléthore de questions, dont l’Ukraine.

L’histoire continue sous la publicité

« Aujourd’hui, les relations entre la Russie et la Chine sont à un niveau sans précédent », a déclaré Mishustin à Li lors de leur rencontre.

« Ils se caractérisent par le respect mutuel des intérêts de chacun, le désir de répondre ensemble aux défis, qui est associé à une turbulence accrue sur la scène internationale et à la pression de sanctions illégitimes de la part de l’Occident collectif », a-t-il déclaré.

« Comme disent nos amis chinois, l’unité permet de déplacer des montagnes. »





1:58

Attaque de Belgorod: l’assaut transfrontalier de l’Ukraine est vaincu, selon la Russie



Les protocoles d’accord signés comprenaient un accord visant à approfondir la coopération en matière d’investissement dans les services commerciaux, un pacte sur l’exportation de produits agricoles vers la Chine et un autre sur la coopération sportive.

Les expéditions d’énergie de la Russie vers la Chine devraient augmenter de 40% cette année, et les deux pays discutent de la fourniture d’équipements technologiques à la Russie, a rapporté l’agence de presse Interfax.

L’histoire continue sous la publicité

« Les sanctions contre la Russie offrant de nouvelles opportunités à la Chine, il n’est pas surprenant que la Chine soit heureuse de s’engager activement, sinon de manière proactive, avec la Russie sur le plan économique, tant que les relations qu’elles forgeront ne déclencheront pas de sanctions secondaires contre la Chine », a déclaré Steve Tsang. , directeur de l’Institut chinois de la School of Oriental and African Studies (SOAS) à Londres.

« La politique de la Chine envers la guerre en Ukraine consiste à » déclarer la neutralité, soutenir Poutine et ne payer aucun prix « , et la visite le réaffirme, en particulier l’élément de soutien à Poutine », a déclaré Tsang.

À la mode maintenant BPA trouvé dans les soutiens-gorge de sport et les leggings d’entraînement, dont beaucoup sont vendus au Canada

Un homme frappé et tué alors qu’il s’arrêtait pour aider des canards à traverser une rue animée de Californie

‘CHER AMI’

Xi s’est rendu en Russie en mars et s’est entretenu avec le « cher ami » le président Vladimir Poutine, après s’être engagé dans un partenariat « sans limites » juste avant l’attaque russe de 2022 contre l’Ukraine, que Moscou appelle une « opération militaire spéciale ».

Pékin a rejeté les tentatives occidentales de lier son partenariat avec Moscou à l’Ukraine, insistant sur le fait que leur relation ne viole pas les normes internationales, que la Chine a le droit de collaborer avec qui elle choisit et que leur coopération ne vise aucun pays tiers.

« La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour mettre en œuvre la coopération conjointe entre les deux pays, et la promotion d’une coopération pragmatique dans divers domaines peut l’amener à un nouveau niveau », a déclaré Li à Mishustin.





1:51

Sommet des dirigeants du G7 : Trudeau avertit que « beaucoup oublient le danger d’une guerre nucléaire »



L’approfondissement des liens avec la Chine est une voie stratégique pour Moscou, a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev, qui s’est entretenu lundi avec Chen Wenqing, membre du Politburo du Parti communiste chinois qui supervise la police, les affaires juridiques et le renseignement.

L’histoire continue sous la publicité

Pékin s’est abstenu de dénoncer ouvertement l’invasion russe. Mais depuis février, Xi a promu un plan de paix, qui a été accueilli avec scepticisme par l’Occident et accueilli avec prudence par Kiev.

La semaine dernière, le représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiennes, Li Hui, s’est rendu en Ukraine et a rencontré le président Volodymyr Zelenskiy lors d’une tournée européenne que Pékin a qualifiée d’effort pour promouvoir les pourparlers de paix et un règlement politique de la crise.

Li Hui doit se rendre en Russie vendredi.

(Reportage d’Andrew Hayley; Reportage supplémentaire de Ryan Woo, Lidia Kelly, Ethan Wang et John Geddie; Montage par Michael Perry)