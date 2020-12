Le Premier ministre roumain Ludovic Orban a démissionné à la suite d’une défaite électorale inattendue – et de courte durée – après une campagne très disputée. Le président Klaus Iohannis a prêté serment en tant que Premier ministre par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit formé.

Orban, chef du Parti national libéral (PNL), a annoncé sa démission à la télévision après que les sociaux-démocrates (PSD) soient sortis des élections de dimanche avec 30% des voix contre 26% du PNL, après que 95% des votes aient été comptés.

Iohannis a déclaré lundi qu’il ne demanderait pas au PSD de constituer un nouveau gouvernement, malgré la victoire nominale du parti aux élections. Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’Iohannis fasse appel au parti PNL en deuxième position, qu’il dirigeait auparavant, pour former une coalition avec l’Union centriste Save Romania (alliance USR PLUS), qui a recueilli 16% des voix.

Des accords devront maintenant être conclus pour déterminer le contrôle du parlement bicaméral roumain de 465 sièges, bien qu’Orban se soit juré lundi de ne jamais négocier avec le PSD, un engagement égalé par l’alliance USR PLUS.

L’alliance PNL et USR PLUS pourrait former un gouvernement avec le parti UDMR (six pour cent) représentant la minorité hongroise, l’un des deux seuls partis restants, qui a obtenu au-dessus du seuil de cinq pour cent nécessaire pour entrer au parlement.

Le seul autre parti est l’alliance nationaliste d’extrême droite AUR récemment créée, qui a recueilli 9% des voix.

Le nombre de votes éligibles exprimés lors du scrutin du 6 décembre était de 5 561 331, soit un taux de participation de 30%.

