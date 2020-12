Le Premier ministre roumain, Ludovic Orban, a démissionné après une courte défaite électorale face aux populistes de gauche.

Orban, un chef de centre droit du Parti national libéral (PNL), a annoncé sa démission à la télévision à la suite de résultats électoraux décevants pour son parti.

Cependant, avec 95% des votes comptés à partir de l’élection de dimanche, les sociaux-démocrates d’opposition (PSD) ont environ 30% des voix, ce qui peut ne pas être suffisant pour les laisser former un gouvernement.

Plus tôt lundi, Orban a déclaré que les pourparlers de coalition avec les sociaux-démocrates étaient hors de question, mais il n’a pas expliqué clairement comment son parti espérait atteindre une nouvelle majorité au pouvoir dans le parlement bicaméral de 465 sièges.

« Je veux être très clair, nous ne négocierons jamais avec le PSD, nous ne laisserons pas le PSD nuire à la Roumanie », a déclaré Orban.

Orban est à la tête du gouvernement depuis un peu plus d’un an et est l’un des cinq premiers ministres que la Roumanie a eu en autant d’années.

Il a été nommé Premier ministre à la suite de l’effondrement du gouvernement social-démocrate, qui avait été vivement critiqué par l’UE pour son ingérence dans le système judiciaire et pour des scandales de corruption.

Seuls 33% des électeurs roumains potentiels se sont rendus aux urnes dimanche, contre près de 39,5% en 2016. Les observateurs ont imputé le taux de participation historiquement faible aux craintes des électeurs d’être infectées par COVID-19, mais aussi à la désillusion générale de la classe politique roumaine.

Nos journalistes travaillent sur cette histoire et la mettront à jour dès que de plus amples informations seront disponibles.