Le Premier ministre Rishi Sunak révèle que lui et sa femme sont de grands fans de Bob Marley

RISHI Sunak et sa femme sont tous deux de grands fans de Bob Marley, a-t-il révélé hier soir.

Le Premier ministre a insisté pour que le couple aime le chanteur jamaïcain One Love – alors qu’il appelait la nation à “avoir de l’espoir” comme mantra.

Rishi Sunak a déclaré que lui et sa femme étaient de grands fans du chanteur Bob Marley Crédit : Getty

Le PM s’est assis pour une conversation révélatrice avec Piers Morgan de TalkTV Crédit : Alamy

M. Sunak a déclaré lors d’une conversation avec Piers Morgan de TalkTV “nous aimons Bob Marley!”

Il a fait ce commentaire lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un poisson accroché au mur qui chanterait “Don’t Worry, Be Happy” à la demande, comme l’avait fait Tony Blair.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont souligné que c’était Bobby McFerrin qui avait chanté Don’t Worry, Be Happy ‘, tandis que Bob Marley a chanté ‘ne vous inquiétez pas pour rien’ dans la chanson Three Little Birds.

Les PM précédents ont soulevé des sourcils avec leurs choix musicaux, y compris les affirmations de Gordon’s Brown d’écouter les Arctic Monkeys pour se gonfler le matin.

David Cameron a été moqué pour son amour pour The Killers, et Theresa May est devenue virale pour sa danse maladroite sur Abba.

Mais le teetotal Rishi a admis qu’il ne buvait pas et n’avait jamais consommé de drogue, ce qui le mettait en désaccord avec le célèbre stoner, Bob Marley.