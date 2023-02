Le premier ministre reconnaît «l’énorme urgence» de résoudre le problème de la police de Surrey

La meilleure estimation du premier ministre David Eby sur le moment où Surrey apprendra quelle est la décision de son gouvernement sur la transition des services de police de la ville est dans les « semaines à venir ».

C’est sa réponse après le Maintenant-Leader lui a demandé lors d’une conférence de presse à Surrey vendredi s’il pouvait fournir au moins un calendrier approximatif sur le moment où Surrey aura une décision de son gouvernement.

«Nous attendons des informations finales de la ville de Surrey dans les semaines à venir et une fois que ces informations auront été confirmées par le ministère du Solliciteur général et qu’ils seront convaincus que la sécurité publique a été prise en compte dans tout plan proposé par Surrey, l’affaire sera renvoyée à Surrey pour qu’elle procède comme il le peut, ce qui est la meilleure direction dans laquelle ils pensent que la ville de Surrey devrait aller de l’avant », a déclaré Eby.

Il a dit qu’il reconnaissait qu’il y avait une «énorme urgence» de la part de la mairesse de Surrey, Brenda Locke, du conseil municipal et des résidents de Surrey, que le problème soit résolu. «Nous travaillons dur au niveau provincial avec le personnel de la ville de Surrey pour clarifier les chiffres et le plan afin de nous assurer que nous nous acquittons de notre devoir et que cela revienne le plus rapidement possible entre les mains de Surrey.»

La GRC est la police compétente de Surrey depuis qu’elle a succédé à la police de Surrey le 1er mai 1951, à la suite d’un plébiscite. Surrey’s est le plus grand détachement de la GRC au Canada.

Le 5 novembre 2018, le conseil de l’époque, dirigé par le maire Doug McCallum, a avisé les gouvernements provincial et fédéral qu’il mettrait fin à son contrat avec la GRC pour créer sa propre force.

Quatre ans et une élection municipale plus tard, le 14 novembre 2022, le conseil actuel dirigé par Locke a décidé par un vote de 5 contre 4 de maintenir la GRC de Surrey en tant que police de compétence de cette ville au lieu d’aller de l’avant avec le service de police de Surrey.

Les deux camps dans cette lutte acrimonieuse ont vivement critiqué l’annonce du ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth le jeudi 26 janvier selon laquelle plus d’informations étaient nécessaires de part et d’autre pour «éclairer une réflexion plus approfondie» quant à savoir si Surrey devrait maintenir la GRC comme son service de police de juridiction ou poursuivre la transition de la GRC vers le Service de police de Surrey.

« Plus les deux services de police fonctionnent avec cette incertitude, plus l’argent des contribuables est dépensé inutilement. L’instabilité doit prendre fin et une réponse rapide est essentielle », a alors fulminé Locke.

Le conseil de police de Surrey, qui doit se réunir le 22 février, a également déploré ce retard, déclarant dans un communiqué de presse qu’il est “malheureux qu’une question d’une telle importance pour la communauté soit retardée”.

Interrogé vendredi s’il ne pouvait pas limiter le calendrier à autre chose que les semaines à venir, Eby a répondu que le «défi» est que le solliciteur général a la responsabilité statutaire d’assurer la sécurité publique dans le plan de transition.

«Nous sommes certainement conscients de l’urgence au niveau provincial et l’élément essentiel est qu’il existe un plan de transition crédible dans lequel tout le monde peut avoir confiance que cet élément de sécurité publique est barré, et une fois que nous pouvons le faire, nous sommes prêts aller.”

Le Maintenant-Leader a contacté Locke pour un commentaire.

