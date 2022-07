Le premier ministre que veulent les conservateurs est très différent de ce qu’un pays veut

IL y a toujours des grognements lorsqu’un petit groupe de personnes choisit le prochain premier ministre.

Ces derniers jours, 357 députés conservateurs ont décidé qui devrait se qualifier pour les deux derniers candidats.

En tant que chancelier de l’Échiquier, Sunak était responsable de l’une des plus grandes folies de dépenses de l’histoire britannique moderne. Crédit : Getty

Liz Truss peut faire appel à la base en attaquant Rishi pour une dette énorme et une stagnation de la croissance Crédit : George Cracknell Wright/LNP

Et maintenant, environ 180 000 membres du Parti conservateur vont décider lequel des deux candidats proposés sera chef du parti et donc Premier ministre.

Les gens se plaignent de cette situation. Mais à moins que vous ne vouliez changer radicalement le parti et les systèmes de vote, nous sommes coincés avec eux. Défauts et tout.

Mais le Parti conservateur a lui-même de gros problèmes.

Évidemment, le premier est de savoir s’il faut élire Rishi Sunak ou Liz Truss.

Qui est le plus compétent, le plus solide sur le plan idéologique et le plus susceptible de bien diriger ?

Toutes ces questions et bien d’autres devraient peser sur les membres.

Mais il y a une autre considération.

Parce que l’adhésion au parti et le reste du pays sont deux choses très différentes.

Il est possible pour l’un ou l’autre des candidats de faire l’amour avec la base conservatrice mais de tomber comme une dose de monkeypox avec le public.

C’est l’une des dynamiques qui rend la course si intéressante.

Parce que la base conservatrice veut beaucoup de choses que le grand public ne veut pas.

Par exemple, ils souhaitent généralement une baisse des impôts et des dépenses publiques.

En tant que chancelier de l’Échiquier, Sunak était responsable de l’une des plus grandes folies de dépenses de l’histoire britannique moderne.

Le régime de congé a permis à des millions de personnes de traverser la pandémie.

Mais cela a considérablement alourdi la dette nationale et la stagnation que traverse ce pays.

Liz Truss peut faire appel à la base en attaquant Rishi pour cela.

Mais alors que la base pourrait aimer cela, le pays au sens large ne le fera probablement pas.

Ils reconnaissent que l’ère Covid était inhabituelle et a appelé à des mesures inhabituelles.

Si quelqu’un a l’air d’introduire «l’austérité», nous obtiendrons ce que nous avons eu pendant les années Cameron, avec beaucoup de discussions sur «l’austérité», mais presque rien de tout cela ne se produit réellement.

Mais il y a quelque chose d’encore plus gênant dans cette course que ne le réalise le Parti conservateur lui-même.

Le parti parlementaire vient de procéder à l’assassinat politique de sa personnalité la plus en vue.

Boris Johnson était sur nos téléviseurs depuis des décennies.

Depuis le moment où il a dominé pour la première fois Have I Got News For You (à l’époque où c’était encore drôle), tout le monde le connaissait.

En tant que maire de Londres, il était un aspirateur publicitaire individuel.

Il ne pouvait rien faire sans que les gens rient tendrement.

Il était plus grand que nature.

Le public était en bons termes avec lui. Comme Kylie.

En tant que Premier ministre, il semblait ne pas être à la hauteur.

Il n’a jamais grandi dedans, était paresseux, malhonnête et indécis.

Alors le parti s’est débarrassé de lui.

Mais les deux personnes qu’ils ont maintenant proposées comme remplaçants laissent beaucoup de questions autour d’eux.

Sunak est devenu assez connu pendant la pandémie, semblant donner un sentiment de calme rassurant à travers des moments très troublants.

Truss est probablement moins connu du public.

C’est compréhensible à une époque où le poste de ministre des Affaires étrangères est vraiment occupé par le Premier ministre. Comme l’ont montré les voyages de Boris en Ukraine.

Mais aucune de ces personnes n’est vraiment connue du public.

Dans les semaines à venir, ils vont essayer de se faire connaître. Mais ce sera un cours accéléré pour la fête.

Et à la fin, le pays aura un cours intensif encore plus important alors que nous essayons de déterminer si cette personne est vraiment quelqu’un que nous voulons continuer à diriger le pays.

Nommer un adjoint

Je m’inquiète pour l’adhésion au parti.

En fait, plus que ça, je me méfie d’eux. Ils nous ont donné trop de leaders stupides dans le passé.

Quiconque pense que le parti est d’une efficacité impitoyable n’a jamais étudié le parti lui-même.

N’oubliez pas, au Parlement et dans le parti, ils nous ont proposé John Major, William Hague, Iain Duncan-Smith et Theresa May comme premier ministre.

Je pense que Sunak a plus de chances que Truss de faire appel à la nation. Et au moins, il n’était pas un Remainer en 2016.

Mais je crains que nous ayons besoin de plus de lui.

Ce que nous voyons peut être principalement bon. Mais nous n’avons pas vu grand-chose. Le parti et le pays ont besoin d’être rassurés.

À mon avis, il doit nommer un adjoint – rapidement. Quelqu’un qui puisse rassurer la base, comme John Prescott l’a fait pour Tony Blair.

Cette nomination a été un coup de maître par Blair et le syndicat a tenu ensemble pendant une décennie avec à peine un éclat de lumière entre eux.

Rishi devrait chercher quelqu’un pour jouer un rôle similaire. Quelqu’un que le pays connaît, en qui le parti a confiance.

Après tout, il ne s’agit pas seulement de la fête dont nous parlons. C’est tout notre pays.

Le parti doit bien faire les choses cette fois. Sinon, aux prochaines élections, ils seront trinqués, et le mériteront.

Les joueurs de Quidditch sont mauvais pour notre elfe

Les joueurs de “Quidditch” se sont “distancés” de JK Rowling parce qu’elle pense que les hommes qui mettent une robe ne deviennent pas automatiquement des femmes Crédit : Getty

Des acteurs sans talent tels que Daniel Radcliffe et Emma Watson qui seraient au chômage sans Rowling, se sont retournés contre l’auteur Crédit : Getty Images – Getty

Les lecteurs ADULTES ne savent peut-être pas qu’il existe de vraies personnes, y compris des adultes, qui jouent au Quidditch.

C’est le jeu fictif joué par les personnages inventés de la série Harry Potter de JK Rowling.

Depuis la sortie des livres et des films, de vraies personnes (qui ont sans aucun doute une vie) se sont mises au « sport ».

Malgré le fait que dans la série, il se joue sur des balais volants et avec une balle dorée “vif d’or”.

Il y a maintenant le Quidditch américain et le Quidditch de la Ligue majeure et les Championnats du monde de Quidditch.

Mais comme tout ce qui concerne Rowling, il y a eu un bouleversement. Car, bien sûr, le génie qui a inventé Harry Potter est aujourd’hui réputé controversé.

Des acteurs sans talent comme Daniel Radcliffe et Emma Watson, qui jouaient Harry et Hermione dans les films et qui seraient au chômage sans Rowling, se sont retournés contre l’auteur.

Et maintenant, les gens qui aiment jouer au Quidditch ont décidé qu’ils devaient renommer le jeu afin de “se distancer” de JK.

Tout cela parce que Rowling pense qu’il y a des hommes et des femmes, et que les hommes qui mettent une robe ne deviennent pas automatiquement des femmes.

Donc apparemment le jeu sera renommé Quadball. Si j’étais eux, je me contenterais d’Oddball.

Nous pouvons probablement nous attendre à entendre Dobby l’elfe de maison dénoncer Rowling d’un jour à l’autre.

Mais dans quel monde vivons-nous, où le fantasme de Rowling semble réel à tant de gens.

De retour dans le monde réel, on nous dit de croire à des choses fantastiques et on nous avertit de l’expulsion (tout comme ils l’ont fait pour Rowling) si nous ne le faisons pas.

C’EST TOUT FAUX JE VOIS que la nageuse transgenre Lia Thomas a été nominée pour un prix. L’Université de Pennsylvanie a proposé la nageuse pour la femme de l’année 2022 de la National Collegiate Athletic Association. Je m’attendrais à ce que Thomas remporte la victoire. En 2015, lorsque Bruce Jenner a annoncé qu’il devenait Caitlyn Jenner, il a fait table rase de la saison des récompenses. Jenner a été nominée pour la personne de l’année du magazine Time, honorée par la femme de l’année du magazine Glamour et a remporté un gong pour le courage de la plus grande émission de récompenses sportives d’Amérique. Je m’attendrais à un succès similaire pour Thomas. Attendez-vous à ce qu’elle soit nommée “la plus grande sportive de l’année”, “la plus grande sportive du monde” et éventuellement “la sportive du millénaire”. Thomas devrait nettoyer la cheminée pour le nombre de récompenses qui arriveront. Tout cela pour que les gens puissent signaler par vertu quelque chose qui est complètement et de manière transparente injuste.

Jac perd la faveur

L’un des leaders mondiaux les plus surestimés ces derniers temps est la Néo-zélandaise Jacinda Ardern. Crédit : EPA

JE GARDE un petit carnet sur les leaders mondiaux surestimés, qui se remplit assez vite.

Et l’un des leaders mondiaux qui a été le plus surestimé ces derniers temps est la Néo-Zélandaise Jacinda Ardern.

Dès son entrée en fonction, les gens l’ont félicitée pour son intelligence émotionnelle, son empathie et sa compassion.

Il semble maintenant que les Néo-Zélandais se retournent enfin contre leur chef.

En effet, on lui a demandé cette semaine ce que c’était que d’être plus populaire à l’étranger qu’à la maison.

Elle est le genre de personne qui gagnerait un glissement de terrain si elle se présentait à Islington North ou Brighton.

Mais le peuple néo-zélandais a dû supporter ses blocages répétés.

Ils ont dû souffrir de sa politique zéro Covid.

Et ils ont vu l’industrie touristique et la réputation internationale de leur pays saccagées.

Un nouveau sondage cette semaine a montré que plus de la moitié du pays pense qu’il va dans la mauvaise direction et que les partis de centre-droit gagneraient confortablement s’il y avait des élections maintenant.

En tant qu’expert du genre, je pourrais dire que l’une des choses qui dénote un leader vraiment surestimé de classe mondiale est quelqu’un qui est doué pour faire semblant de se soucier des conférences de presse, qui pleure, s’étouffe et plus encore.

Mais qui ne montre aucune compassion pour les personnes réelles.

Sur ces critères, s’il n’y en a pas d’autres, Ardern est un leader mondial.