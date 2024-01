Le Premier ministre qatari met en garde contre des destructions massives et déclare que « Gaza n’est plus là » | Nouvelles du monde

Le Premier ministre qatari a mis en garde mardi contre les destructions massives infligées par l’offensive israélienne sur Gaza et a critiqué le refus du ministre israélien de la Défense d’un cessez-le-feu dans l’enclave meurtrie.

La guerre, déclenchée par l’attaque du Hamas le 7 octobre contre le sud d’Israël, a également déclenché une catastrophe humanitaire qui a déplacé la plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza et plongé plus d’un quart dans la famine, selon les Nations Unies.

Plus de 100 jours après le début du conflit, les autorités palestiniennes affirment que le bilan des morts dans le territoire côtier a dépassé les 24 000 personnes. En Israël, l’attaque du Hamas du 7 octobre a tué environ 1 200 personnes et a vu quelque 250 autres prises en otage par les militants.

Actuellement:

— Les rebelles Houthis frappent un navire américain au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden, augmentant les tensions.

— Les chefs des agences des Nations Unies affirment que Gaza a besoin de plus d’aide pour arriver plus rapidement, mettant en garde contre la famine et la maladie.

— L’Iran frappe des cibles dans le nord de l’Irak et de la Syrie alors que les tensions régionales s’intensifient.

— L’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU appelle le Mouvement des pays non alignés à faire pression sur Israël pour qu’il impose un cessez-le-feu.

Les Palestiniens attendent de recevoir de la nourriture préparée par une cuisine caritative dans un contexte de pénurie de nourriture, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. (Reuters)

Voici la dernière :

LE PREMIER MINISTRE DU QATAR PARLE DE LA DESTRUCTION DE GAZA : « GAZA N’EST PLUS LÀ. » JERUSALEM — Le Premier ministre du Qatar a lancé mardi des critiques cinglantes à l’encontre d’Israël et de la communauté internationale concernant la guerre israélienne en cours contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, qui est également ministre des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré qu’une solution à deux États était nécessaire pour mettre fin au conflit et a averti que l’attaque du Hamas du 7 octobre et la réponse israélienne montraient que la région ne pouvait pas revenir à son état actuel. c’était avant.

« Gaza n’est plus là. Je veux dire, il n’y a rien là-bas », a-t-il déclaré lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. “C’est un tapis de bombardements partout.” Il a également évoqué les tensions persistantes en Cisjordanie, où des Palestiniens ont également été tués par les forces de sécurité israéliennes, et a appelé à la fin des divisions palestiniennes.

Un char manœuvre près de la frontière entre Israël et Gaza, au milieu du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, en Israël. (Reuters)

« Nous ne pouvons pas avoir une solution à deux États sans un gouvernement et des hommes politiques en Israël qui croient à la coexistence pacifique côte à côte et nous ne pouvons pas continuer tout cela sans mettre fin à cette guerre », a-t-il déclaré.

Il a averti qu’une confrontation militaire dans les voies navigables du Moyen-Orient « ne contenira pas » les attaques des rebelles houthis du Yémen qui ont tiré lundi un missile frappant un navire américain juste au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden.

« Ce que nous avons actuellement dans la région est une recette pour une escalade partout », a ajouté Cheikh Mohammed.

ISRAËL DÉCLARE DES ROQUÉES LIRÉES DEPUIS GAZA, QUI SERONT L’UN DES BOMBARDEMENTS LES PLUS PUISSANTS DEPUIS PLUS D’UNE SEMAINE. TEL AVIV —

Israël affirme qu’un barrage d’au moins 25 roquettes a été lancé mardi depuis la bande de Gaza vers le sud d’Israël, endommageant un magasin. Il s’agit de l’un des bombardements les plus violents depuis Gaza depuis plus d’une semaine.

Cela survient un jour après que le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que l’armée israélienne étendait son contrôle militaire du nord de Gaza vers d’autres parties de la bande.

Le Hamas a continué à tirer des roquettes sur Israël tout au long de la guerre, alors même qu’Israël affirme qu’il démantèle les capacités militaires du Hamas dans les zones de Gaza en constante expansion. La chaîne de télévision israélienne 12 a déclaré que les roquettes avaient été lancées mardi depuis la ville de Bureij, dans le centre de Gaza.

Dans la région de Beit Lahia, au nord de Gaza, les troupes israéliennes ont localisé environ 100 installations de roquettes et 60 roquettes prêtes à l’emploi, a indiqué l’armée, affirmant que ses forces avaient tué des dizaines de militants au cours de cette activité.

Lors d’une conférence de presse lundi, Gallant a déclaré qu’il s’attend à ce que les opérations militaires dans le sud de Gaza « se terminent bientôt », mais n’a donné aucun délai. Il a pris la parole un jour après que la Maison Blanche a appelé Israël à freiner son offensive.

Gallant a déclaré qu’Israël cible toujours les dirigeants du Hamas, les qualifiant de « tête du serpent » et a déclaré qu’ils se cacheraient à Khan Younis, la ville du sud où s’est concentrée l’offensive ces dernières semaines.

Il a souligné que la pression militaire est le seul moyen d’obtenir la libération de plus de 100 otages encore détenus par le Hamas. « Ce n’est qu’en position de force que nous pouvons garantir la libération des otages », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne enquête sur les affrontements de lundi en Cisjordanie qui ont tué une femme palestinienne TEL AVIV, Israël — L’armée israélienne a déclaré mardi qu’elle examinait un incident survenu la veille en Cisjordanie occupée, au cours duquel une femme palestinienne a été tuée dans des affrontements avec les forces israéliennes.

Des gens marchent à côté d’une maison endommagée, au milieu du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, dans le kibboutz Nir Oz, dans le sud d’Israël. (Israël)

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que la femme – Ahed Mohammed, 23 ans – avait été tuée avec un homme et que neuf Palestiniens avaient été blessés.

L’armée israélienne a déclaré que les affrontements avaient eu lieu dans la ville de Dura, où une centaine de personnes avaient lancé des bombes incendiaires et des blocs sur les soldats, qui avaient riposté. L’armée a déclaré qu’une personne avait été tuée, d’autres touchées et que l’incident était « en cours d’examen ». Les informations faisant état du décès de la femme n’ont pas été confirmées.

La Cisjordanie a connu une recrudescence de la violence depuis le début de la guerre à Gaza et le ministère palestinien de la Santé affirme que les forces israéliennes y ont tué quelque 350 Palestiniens depuis le 7 octobre. La plupart ont été tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes lors de raids d’arrestation ou de violentes manifestations.

Les Palestiniens de Cisjordanie ont également mené des attaques contre les Israéliens au cours de cette période.

Un échange de tirs le long de la frontière israélo-égyptienne fait 1 mort en Égypte et blesse un soldat israélien Jérusalem — Israël a déclaré qu’un de ses soldats avait été « légèrement blessé » lors d’un échange de tirs le long de la frontière avec l’Égypte, que le Caire a attribué au trafic de drogue. Une personne a été tuée en Égypte.

Le communiqué de l’armée israélienne indique lundi que les combats se sont déroulés près du poste frontière de Nitzana avec l’Égypte, dans la péninsule du Sinaï, et qu’il y avait 20 suspects armés. Les Israéliens et les suspects ont échangé des tirs, Israël affirmant que « des coups ont été identifiés » parmi les suspects, sans plus de détails.

Le soldat israélien touché « a été évacué vers un hôpital pour recevoir des soins médicaux et sa famille a été informée », a indiqué l’armée.

L’armée israélienne n’a pas identifié les suspects. Un communiqué militaire égyptien publié mardi a décrit les suspects impliqués comme tentant de faire passer de la drogue en contrebande. Une personne a été tuée et six personnes ont été arrêtées par la suite.

L’Égypte et Israël ont conclu un accord de paix depuis 1979, mais la guerre de plusieurs mois menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza a tendu les liens.

Les forces de sécurité israéliennes et les responsables des impôts fonciers examinent un magasin endommagé après qu’il ait été touché par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, à Netivot, dans le sud d’Israël, le mardi 16 janvier 2024. (AP)

Le chef de l’ONU met en garde contre la famine et les maladies à Gaza alors que l’aide s’étale NATIONS UNIES — Le secrétaire général de l’ONU affirme que Gaza est confrontée à « l’ombre longue de la famine » et au risque d’épidémies de maladies en raison des obstacles à l’acheminement de l’aide vitale.

Antonio Guterres n’a pas mentionné Israël nommément dans son discours de lundi, mais a imputé l’incapacité de répondre aux besoins humanitaires croissants de Gaza aux bombardements généralisés, aux barrières à l’entrée sur le territoire et aux restrictions de distribution à l’intérieur de celui-ci – le tout sous le contrôle d’Israël.

Il s’est dit « profondément troublé par la violation flagrante du droit international humanitaire à laquelle nous assistons ».

Les responsables israéliens ont nié avoir entravé l’acheminement de l’aide, affirmant que l’ONU devait fournir davantage de travailleurs et de camions.

Mais Guterres a déclaré que l’ONU et ses partenaires « ne peuvent pas fournir efficacement une aide humanitaire alors que Gaza est soumise à des bombardements aussi intenses, généralisés et incessants ». Il a souligné la mort de 152 membres du personnel de l’ONU à Gaza depuis le début de la guerre, « la plus grande perte de vies humaines dans l’histoire de notre organisation ».