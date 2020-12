Le Premier ministre pro-russe de la Moldavie, Ion Chicu, a démissionné, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées dans le pays, qui ont vu de nombreuses manifestations appelant le gouvernement à se retirer.

Chicu, qui dirige un gouvernement pro-russe depuis novembre 2019 dans l’ancien État soviétique, a annoncé sa démission mercredi, un jour avant que la nouvelle présidente pro-occidentale du pays, Maia Sandu, ne prenne ses fonctions.

Il est un proche allié du président pro-russe sortant Igor Dodon. Son gouvernement ne contrôlait que 51 des 101 sièges du parlement moldave.

Le nouveau président peut dissoudre le Parlement si le Premier ministre démissionne et qu’il y a deux tentatives infructueuses pour trouver un successeur.

Chicu, qui a annoncé sa démission après une réunion avec Dodon, a déclaré qu’une élection parlementaire anticipée était «l’objectif prioritaire pour ramener la normalité en Moldavie».

L’élection présidentielle de la Moldavie en novembre a été considérée comme un référendum sur deux visions divergentes pour l’avenir de la nation d’Europe de l’Est de 3,5 millions d’habitants qui est prise en sandwich entre l’Ukraine et la Roumanie.

Sandu, un ancien économiste de la Banque mondiale qui privilégie des liens plus étroits avec l’Union européenne, et Dodon, que le président russe Vladimir Poutine a identifié comme son candidat préféré, sont rivaux depuis qu’il l’a battue de justesse lors de la course présidentielle de 2016.

La victoire décisive de Sandu sur Dodon en novembre de cette année a été largement perçue comme un signal que la Moldavie tendait vers une coopération plus étroite avec l’UE.

Depuis la victoire de Sandu, des milliers de personnes ont assisté à des manifestations réclamant la démission du gouvernement de Chicu. Cependant, Dodon a insisté mercredi sur le fait que Chicu ne démissionnait pas parce qu’il avait succombé à la pression publique.

« C’était une décision prise au bon moment et non sous la pression des protestations », a déclaré Dodon.

La Moldavie est l’un des pays les plus pauvres d’Europe avec près de 1,2 million d’habitants vivant à l’étranger.

Des liens plus étroits avec l’UE sont généralement considérés comme plus susceptibles de conduire à la stabilité politique que des liens avec Moscou.

En 2014, alors qu’elle était dirigée par une coalition pro-européenne, la Moldavie a signé un accord sur des liens politiques et économiques plus étroits avec le bloc, mais Bruxelles a depuis été de plus en plus critique des progrès de la Moldavie en matière de réformes.