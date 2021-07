Le Premier ministre pourrait déclencher la première scission du parti conservateur en près de 200 ans avec des passeports vaccinaux obligatoires, prévient un haut conservateur

BORIS Johnson pourrait déclencher la première scission du Parti conservateur en près de 200 ans s’il introduit des passeports vaccinaux obligatoires, a averti un haut responsable conservateur.

L’ancien ministre Steve Baker a fait la prédiction explosive alors que les clubs de football, les universités et les députés déchaînés martelaient le plan.

Boris Johnson est sous pression sur les passeports vaccinaux Crédit : Getty

Alors que des scientifiques chevronnés ont averti que « l’utilisation de l’approche du bâton » pourrait se retourner contre eux massivement et empêcher les jeunes de recevoir le jab.

Le Premier ministre a déclenché un tollé en menaçant de faire en sorte que les étudiants de l’université obtiennent les deux coups afin d’assister à des conférences ou de rester dans des résidences universitaires.

Il réfléchit à l’idée comme une option nucléaire pour forcer les « 3 millions manquants » des 18-29 ans qui n’ont pas eu leur jab à en obtenir un.

Le plan radical – poussé par Michael Gove – a suscité l’inquiétude du secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson et de son département qui craignent qu’il ne soit susceptible de contestation judiciaire.

M. Baker, vice-président du Covid Recovery Group of Tories, a déclaré au Sun: «C’est une proposition scandaleuse et qui ne semble pas susceptible de faire de bien.

« Qui essaient-ils maintenant de contraindre ? Quelle éducation essaient-ils maintenant de nier?

« Je pense que le gouvernement court un terrible danger de scission irrémédiable du parti conservateur – après tout ce que nous avons vécu avec le Brexit. »

Le député conservateur Mark Harper a déclaré que le No10 rendait les vaccins obligatoires par la porte arrière en menaçant de refuser une éducation universitaire à ceux qui refusent.

Il a prévenu : « La persuasion vaut bien mieux que la coercition. »

« ÉNORMEMENT DISCRIMINATOIRE »

Larissa Kennedy, présidente de l’Union nationale des étudiants, a déclaré : « C’est épouvantable si ces rapports sont vrais, imposés sans aucune consultation avec le secteur.

« Tous les étudiants avec qui je parle sont incroyablement impatients de se faire vacciner. »

Le secrétaire général de l’Université et de l’Union collégiale, Jo Grady, a déclaré: « Rendre la vaccination obligatoire comme condition d’accès à leur éducation est une erreur et serait extrêmement discriminatoire à l’égard de ceux qui ne peuvent pas être vaccinés et des étudiants internationaux. »

Le Premier ministre a initialement exclu les passeports vaccinaux, mais dans un étonnant revirement, il s’est engagé à les faire entrer dans les boîtes de nuit fin septembre.

Contrairement aux événements pilotes, les Britanniques ne seraient pas autorisés à montrer un résultat de test négatif au lieu de se faire piquer.

Il les envisage également pour les universités, les matchs de football et les festivals.

LE PLAN POURRAIT « RETOURNER »

Mais le professeur Robert West, un spécialiste du comportement qui conseille le gouvernement sur la politique de Covid, a averti que le plan pourrait se retourner contre eux de manière spectaculaire.

Il a déclaré: «Utiliser une sorte d’approche du bâton par opposition à une approche de la carotte et du bâton, je pense que c’est une erreur.

« Dans l’ensemble, si nous voulons amener les gens à faire des choses, il est de loin préférable de les impliquer dans l’idée de le faire plutôt que de les amener à le faire parce qu’ils sentent qu’ils doivent le faire.

« Quand vous faites cela, vous commencez à créer du ressentiment. »

Les petits clubs de football se sont également prononcés contre les passeports vaccinaux pour les matchs.

Carol Shanahan, la patronne de League Two à Port Vale, a déclaré: «Je pense que c’est un très gros marteau pour casser une noix.

« Cela va faire un grand changement sur la porte et nous devrons ajouter des stewards supplémentaires et cela ajouterait des coûts supplémentaires. »

La ministre de l’Éducation, Vicky Ford, a admis aujourd’hui que le plan était à l’étude.

Elle a déclaré: « Il faut examiner chaque aspect pratique pour s’assurer que nous pouvons récupérer les étudiants en toute sécurité et nous assurer que nous pouvons continuer à donner la priorité à l’éducation. »

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Nous examinons toujours la portée de la certification de la vaccination. »

Alors que le parti conservateur est en guerre pour les passeports vaccinaux, la position du parti travailliste était embourbée dans le chaos et la confusion.

Les travaillistes avaient suggéré qu’ils pourraient rejoindre les rebelles conservateurs pour infliger une défaite humiliante aux passeports vaccinaux aux Communes lors d’un vote à ce sujet en septembre.

Mais, confus, Sir Keir Starmer a laissé entendre aujourd’hui qu’il pouvait soutenir le plan. Il a déclaré à LBC: «Ce que je ne veux pas voir, juste pour être très clair à ce sujet, c’est que je ne veux pas voir les passeports vaccinaux utilisés au quotidien pour accéder à des choses essentielles comme la santé, la dentisterie, la nourriture, etc. .

« Donc, pour les événements sportifs, je vais regarder ce que le gouvernement met sur la table.

«Je veux être pragmatique car nous voulons tous que tous les secteurs d’activité et les secteurs sportifs reviennent le plus rapidement possible.

Mais pas pour un usage quotidien.

Il a également déclaré que les passeports vaccinaux doivent inclure la possibilité d’avoir un test négatif à la place.