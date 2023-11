Le Premier ministre portugais démissionne suite à une enquête sur la corruption dans le lithium et l’hydrogène

Les procureurs enquêtent sur les accords sur le lithium et l’hydrogène

PM Costa fait l’objet d’une enquête connexe

Il dit qu’il a la conscience tranquille et qu’il doit coopérer avec l’enquête

Le président s’adressera à la nation jeudi

LISBONNE, 7 novembre (Reuters) – Le Premier ministre portugais Antonio Costa a démissionné mardi, quelques heures après que les procureurs ont arrêté son chef de cabinet dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption dans la gestion par son administration de projets d’extraction de lithium et d’hydrogène.

Costa, qui, selon les procureurs, était la cible d’une enquête connexe, a annoncé la décision dans une déclaration télévisée après avoir rencontré le président Marcelo Rebelo de Sousa.

Il a déclaré que sa conscience était tranquille, mais qu’il ne se présenterait pas comme candidat pour une quatrième fois au poste de Premier ministre.

“La dignité des fonctions de Premier ministre n’est compatible avec aucun soupçon sur son intégrité, sa bonne conduite et encore moins avec le soupçon de pratique d’un quelconque acte criminel”, a déclaré M. Costa.

Il appartient désormais au président de décider s’il autorise les socialistes de Costa, qui disposent d’une majorité au Parlement, à former un nouveau gouvernement ou s’il doit dissoudre le Parlement et convoquer des élections.

Le Parlement devait voter le projet de loi budgétaire 2024 plus tard ce mois-ci.

“Il est inévitable qu’il y ait des élections après la mort subite du gouvernement”, a déclaré le politologue Adelino Maltez. Antonio Costa Pinto, de l’Université de Lisbonne, n’a pas exclu la possibilité d’un autre Premier ministre socialiste, mais a également déclaré qu’une élection anticipée était l’option la plus probable.

Les actions portugaises ont chuté d’environ 3% et l’écart étroitement surveillé entre le rendement des obligations d’État à 10 ans et celui du Bund allemand de référence de la zone euro s’est élargi à 69 points de base contre 65 points de base lundi.

PROJETS ENQUÊTÉS

Le bureau du procureur a indiqué mardi dans un communiqué que cinq personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l’enquête, dont Vitor Escaria, chef de cabinet de Costa, dont les bureaux ainsi que plusieurs bâtiments gouvernementaux ont été perquisitionnés.

Le ministre de l’Infrastructure, João Galamba, et le président de l’agence environnementale APA, Nuno Lacasta, sont également des suspects officiels et comparaîtront devant un juge.

Le bureau de Galamba et l’APA n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Les procureurs enquêtent sur des allégations de corruption et de trafic d’influence dans les concessions d’exploration de lithium de Barroso et Monatelgre dans le nord du Portugal, sur un projet d’usine d’hydrogène dans le port de Sines et sur un méga investissement dans un centre de données.

Ils ont déclaré qu’ils avaient appris que les suspects utilisaient le nom et l’autorité de Costa pour “débloquer les procédures” liées aux accords et que la Cour suprême examinerait le rôle éventuel de Costa dans ces accords.

Costa s’est déclaré “pleinement disponible pour coopérer” avec le système judiciaire.

“L’enjeu pourrait être (…) des faits susceptibles de constituer des délits de malversation, de corruption active et passive d’hommes politiques et de trafic d’influence”, a indiqué le parquet.

Avec plus de 60 000 tonnes de réserves connues de lithium, le Portugal est considéré comme un élément central des efforts européens visant à sécuriser davantage la chaîne de valeur des batteries et à réduire la dépendance aux importations.

Plus tôt cette année, l’APA a donné les autorisations environnementales à la société locale Lusorecursos pour extraire du lithium de qualité batterie à Montalegre et à la société londonienne Savannah Resources (SAVS.L) pour développer sa propre mine à Barroso.

Contacté par Reuters, Lusorecursos n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Savannah a déclaré dans un communiqué qu’elle coopérait avec les autorités qui ont visité certains de ses sites, mais que ni l’entreprise ni aucun de ses employés n’étaient la cible de l’enquête. Les travaux sur le projet Barroso Lithium se sont poursuivis sans entrave, a-t-il ajouté.

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT L’AVENIR

Costa restera en poste jusqu’à la décision du président. Rebelo de Sousa a convoqué mercredi les partis politiques pour des consultations et jeudi son organe consultatif, le Conseil d’État.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015 à la suite d’une crise de la dette et d’un plan de sauvetage international, Costa a présidé une période de forte croissance économique au cours de laquelle ses gouvernements successifs ont écrasé le déficit budgétaire et réduit le fardeau de la dette, gagnant ainsi des éloges en Europe pour ses politiques budgétaires saines. .

Mais le dernier mandat de Costa, qui a débuté début 2022 lorsque son parti a remporté une majorité absolue lors d’élections anticipées, a été entaché de scandales, notamment une controverse autour de la compagnie aérienne publique TAP en janvier 2023, qui a conduit les partis d’opposition à exiger la démission de son gouvernement.

Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING, s’attend à peu de répercussions sur les marchés financiers grâce à la réputation durement gagnée du Portugal dans ce pays.

Dans les rues de Lisbonne, peu de gens ont manifesté leur surprise, mais beaucoup ont exprimé leur inquiétude face à la crise politique dans un contexte de hausse du coût de la vie.

“Honnêtement, je ne sais pas si (la démission) est pour le meilleur ou pour le pire. Tout est sens dessus dessous. Le coût de la vie est de pire en pire. Attendons de voir”, a déclaré Anabela Reis, 62 ans.

Nuria Costa, 22 ans, craignait que le scandale ne fasse le jeu du parti d’extrême droite Chega, qui est déjà le troisième parti au Parlement.

Reportage de Catarina Demony, Patricia Rua, Sergio Goncalves et Andrei Khalip ; reportage supplémentaire de Jesus Aguado à Madrid, édité par Andrei Khalip et Emelia Sithole-Matarise

