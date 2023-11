Le Premier ministre portugais démissionne alors que son gouvernement est impliqué dans une enquête pour corruption

LISBONNE, Portugal (AP) — Le Premier ministre portugais António Costa a démissionné mardi après que son gouvernement ait été impliqué dans une vaste enquête de corruption, envoyant une onde de choc dans la politique normalement tranquille de ce membre de l’Union européenne.

Costa, 62 ans, leader socialiste du Portugal depuis 2015, a clamé son innocence mais a déclaré dans un discours télévisé national que “dans ces circonstances, j’ai évidemment présenté ma démission au président de la république”.

Cette annonce est intervenue quelques heures après que la police a arrêté son chef de cabinet alors qu’il effectuait une descente dans plusieurs bâtiments publics et autres propriétés dans le cadre de l’enquête.

Le bureau du procureur général a déclaré que la Cour suprême examinait « l’utilisation du nom du Premier ministre et son implication » par des suspects dans le cadre d’activités prétendument illicites. Le ministre de l’Infrastructure, João Galamba, et le chef de l’agence environnementale figuraient parmi les suspects.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a rapidement accepté la démission de Costa. Il devrait dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections.

Le président a déclaré dans un communiqué qu’il convoquerait le Parlement à se réunir mercredi et qu’il s’adresserait à la nation après la réunion du Conseil d’État de jeudi.

Costa a pleuré en remerciant sa famille pour son soutien.

«Je fais totalement confiance au système judiciaire», a-t-il déclaré. “Je veux dire, face aux Portugais, qu’aucun acte illicite, ni même répréhensible, ne pèse sur ma conscience.” Il a reconnu qu’il n’était pas « au-dessus des lois ».

“La dignité de la fonction du Premier ministre n’est compatible avec aucun soupçon sur son intégrité, sa bonne conduite, et encore moins avec le soupçon que des actes criminels aient été commis”, a déclaré Costa.

Un juge d’instruction avait émis des mandats d’arrêt contre Vítor Escaria, chef de cabinet de Costa ; le maire de la ville de Sines ; et trois autres parce qu’ils représentaient un risque de fuite et pour protéger les preuves, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Le juge enquête sur des allégations de malversations, de corruption d’élus et de trafic d’influence liés aux concessions de mines de lithium près de la frontière nord du Portugal avec l’Espagne et aux projets d’usine d’hydrogène vert et de centre de données à Sines, sur la côte sud.

Les descentes de police ont porté notamment sur les locaux du ministère de l’Environnement, du ministère de l’Infrastructure, de la mairie de Sines, des habitations privées et des bureaux.

Les mines de lithium du Portugal et les projets d’hydrogène vert font partie de l’initiative verte du continent soutenue et fortement financée par l’Union européenne. Costa a été l’un des principaux bailleurs de fonds de ces projets et un allié du Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sánchez.

Costa semblait prêt à rester au pouvoir pendant plusieurs années après que ses socialistes aient obtenu un score victoire écrasante aux élections de l’année dernière.

Mais en décembre 2022, son ministre des Infrastructures et du Logement était obligé d’arrêter au milieu d’un tollé concernant le paiement d’une indemnisation de 500 000 euros (533 000 dollars) versé à un membre du conseil d’administration de la compagnie aérienne nationale TAP Air Portugal. Le ministre adjoint des infrastructures a également démissionné.

Au total, dix hauts fonctionnaires du gouvernement ont quitté leur emploi depuis que le parti de Costa a remporté les élections de 2022.

Costa a déclaré qu’il n’avait aucune indication préalable selon laquelle il faisait l’objet d’un examen minutieux par les autorités judiciaires.

“C’est une phase de ma vie qui touche à sa fin”, a-t-il déclaré.

___

Wilson a rapporté et Renata Brito a contribué depuis Barcelone, en Espagne.