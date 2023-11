Le Premier ministre portugais António Costa en crise après une descente de police dans sa résidence – POLITICO

La police portugaise a perquisitionné la résidence officielle du Premier ministre António Costa et arrêté son chef de cabinet, Vítor Escaria, dans le cadre d’une enquête pour corruption, a annoncé le procureur général du Portugal. dit Mardi.

La sonde est liée aux projets d’exploration du lithium dans le nord du pays et à un mégaprojet d’hydrogène vert à Sines.

Des perquisitions policières à la résidence du Premier ministre et dans les ministères de l’Environnement et de l’Infrastructure sont en cours. Outre Escária, le conseiller personnel de Costa, Diogo Lacerda, l’un des conseillers du premier ministre, confidents les plus proches — et Nuno Mascarenhas, le maire socialiste de Sines, ont également été arrêtés, selon les médias locaux.

Le gouvernement socialiste de Costa a soutenu avec enthousiasme de nombreux projets visant à extraire du lithium dans différentes régions du Portugal, dans le cadre de l’effort plus large de l’UE visant à sécuriser les matières premières critiques, mais ces projets ont été embourbés dans la controverse en raison de la faible qualité des éléments à extraire et les dommages environnementaux disproportionnés attendus des opérations.

Une enquête POLITICO de 2021 sur un projet minier dans la région nord de Montealegre a mis en lumière ces controverses et a finalement conduit le gouvernement portugais à annuler un projet majeur dans la région.

L’exécutif du premier ministre a également misé gros sur un pôle de production d’hydrogène vert dans le port de Sines, un projet financé par des milliards d’euros de liquidités européennes pour l’innovation.

Le fil d’information portugais Lusa a rapporté que Costa avait rencontré le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa peu après le début des raids. Cette réunion est déjà terminée, mais aucune information sur ce qui a été discuté n’a été fournie à la presse.

Peu après que Costa ait quitté le palais présidentiel, la chaîne de télévision publique RTP a rapporté que Rebelo de Sousa avait convoqué Lucília Gago, procureure générale du Portugal.

Costa est Premier ministre du Portugal depuis 2015, lorsqu’il dirigeait un gouvernement minoritaire soutenu par une coalition de forces de gauche et supervisait par la suite un boom du tourisme qui a alimenté la reprise économique du pays après des années de crise financière.

Le Premier ministre a été réélu en 2019 et plus récemment lors d’élections anticipées organisées en 2022, lorsque son parti socialiste a obtenu de manière inattendue la majorité absolue des sièges au parlement portugais. Malgré l’ampleur de sa victoire, le dernier gouvernement de Costa a été touché par une série de scandales, et en moins de deux ans plus d’une douzaine des membres de son exécutif ont démissionné pour diverses raisons.

Même si le président portugais a ouvertement critiqué le gouvernement en proie à des scandales, il a refusé de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections, arguant que cette décision serait perturbatrice à un moment où le pays tente de distribuer les fonds de relance de l’UE.

Immédiatement après les descentes de police de mardi, le groupe d’opposition de centre-droit Initiative libérale appeler pour Costa à démissionner et à dissoudre le Parlement si le Premier ministre n’y va pas de son propre chef.

Cette histoire a été mise à jour.