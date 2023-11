Le Premier ministre portugais António Costa démissionne au milieu d’une enquête pour corruption – POLITICO

Le Premier ministre portugais António Costa a présenté sa démission mardi, après que la police a perquisitionné sa résidence officielle et que le procureur général du pays a confirmé qu’il faisait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une enquête pour corruption.

Lors d’une conférence de presse télévisée, Costa s’est dit “surpris” d’apprendre qu'”une procédure pénale a déjà été ou sera ouverte contre moi” et a insisté sur le fait qu’il n’avait rien à voir avec un quelconque “acte illicite ou répréhensible”.

Costa a déclaré que la gravité des accusations pour lesquelles il fait l’objet d’une enquête est « incompatible avec la dignité de la fonction de Premier ministre », ce qui rend impossible son maintien dans ce poste.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa devra désormais décider s’il doit dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections, ou s’il choisit un nouveau Premier ministre issu du Parti socialiste de Costa.

Le bureau de la présidence a confirmé que les dirigeants des partis seraient convoqués mercredi et que le Conseil d’État devrait se réunir jeudi.

Costa a déclaré qu’il était prêt à rester en fonction jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé, mais a précisé qu’il ne se présenterait pas comme candidat à des fonctions supérieures, ajoutant que sa démission marquait « la fin d’un chapitre » de sa vie.

Projets d’exploration du lithium

La démission du Premier ministre intervient quelques heures après que la police nationale portugaise a perquisitionné la résidence de Costa et plusieurs bâtiments ministériels dans le cadre d’une enquête de corruption liée aux projets d’exploration du lithium dans le nord du pays et à un mégaprojet d’hydrogène vert à Sines.

Le chef de cabinet de Costa, Vítor Escaria, a été arrêté par le procureur général du Portugal dit plus tôt mardi. Les autorités ont également confirmé que le ministre de l’Infrastructure, João Galamba, et le chef de l’Agence portugaise de l’environnement, Nuno Lacasta, avaient été inculpés.

Le gouvernement socialiste de Costa a soutenu avec enthousiasme de nombreux projets d’extraction de lithium dans différentes régions du Portugal, dans le cadre de l’effort plus large de l’UE visant à sécuriser les matières premières critiques, mais ces projets ont été embourbés dans la controverse en raison de la faible qualité des éléments à extraire et les dommages environnementaux disproportionnés attendus des opérations.

Une enquête POLITICO de 2021 sur un projet minier dans la région nord de Montealegre a mis en lumière ces controverses et a finalement conduit le gouvernement portugais à annuler un projet majeur dans la région.

L’exécutif du premier ministre avait également misé gros sur un pôle de production d’hydrogène vert dans le port de Sines, un projet financé par des milliards d’euros de liquidités européennes pour l’innovation.

Fin d’une époque

Le leader du Parti socialiste Costa est devenu Premier ministre du Portugal en 2015, lorsqu’il a formé un gouvernement minoritaire soutenu par une improbable coalition de partis d’extrême gauche.

Son gouvernement a supervisé un boom touristique qui a fait du pays un haut lieu international et a amené de nombreux observateurs à parler d’un « miracle économique portugais » qui a transformé le pays après des années d’austérité imposées à la suite de la crise de la dette européenne.

L’impact de la crise du COVID sur le tourisme a cependant atténué l’enthousiasme à l’égard de Costa et conduit à de sévères critiques à l’égard de la promotion par son gouvernement d’emplois bon marché dans le secteur des services et d’allégements fiscaux pour les nomades numériques. Les partis de gauche ont également rompu avec lui en raison du faible investissement public dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et de l’inaction de son gouvernement face à une crise nationale du logement aggravée par l’afflux de résidents expatriés.

Malgré un mécontentement généralisé parmi les travailleurs du secteur public, le Parti socialiste de Costa a réussi à obtenir la majorité absolue des sièges au parlement du pays lors des élections législatives de 2022 grâce à une campagne dans laquelle Costa s’est présenté comme la seule alternative viable à un gouvernement de centre-droit qui Ils dépendent du soutien du parti d’extrême droite Chega.

Le poste le plus important de l’UE

Malgré l’ampleur de sa victoire, le dernier gouvernement de Costa a été touché par une série de scandales, et en moins de deux ans plus d’une douzaine des membres de son exécutif ont démissionné pour diverses raisons.

Mais le statut de Costa, l’un des premiers ministres de l’UE les plus anciens, en a fait un candidat de choix pour le poste de président du Conseil européen, que le Parti socialiste européen devrait briguer lorsqu’il deviendra vacant en novembre 2024. est très apprécié des autres dirigeants de l’UE et sa capacité à parler couramment le français a été considérée comme un atout.

“C’est une paire de mains sûres, avec l’expérience requise mais sans ces ambitions pour des postes futurs” qui finissent souvent par s’avérer décevantes pour ses collègues dirigeants, a déclaré à POLITICO un diplomate, ayant obtenu l’anonymat pour parler franchement de ce sujet sensible.

La démission de Costa à la suite d’un scandale de corruption impliquant des projets liés aux stratégies européennes et financés par l’argent de l’UE met presque certainement un terme à ces scénarios et laisse grande ouverte la voie à la succession de l’actuel président du Conseil européen, Charles Michel.

Jacopo Barigazzi a contribué au reportage.

Cet article a été mis à jour.