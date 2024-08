Donald Tusk a déclaré que quiconque a financé et mené l’opération de sabotage devrait se taire

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a exhorté les responsables de l’explosion des gazoducs Nord Stream à « garder le silence, » Des sources de renseignement en Allemagne font état d’un complot polono-ukrainien visant à détruire les lignes sous-marines.

Selon les médias allemands, le parquet de Berlin a émis en juin un mandat d’arrêt contre un ressortissant ukrainien connu sous le nom de « Vladimir Z » en lien avec la destruction des pipelines. En collaboration avec une équipe de saboteurs, Vladimir Z aurait loué un yacht en Pologne, navigué jusqu’à un site de la mer Baltique au large de l’île danoise de Bornholm et placé des explosifs sur les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2.

Les enquêteurs allemands ont déposé une demande de coopération avec leurs homologues polonais dans l’espoir de localiser le suspect, qui aurait été suivi jusqu’à un endroit à l’ouest de Varsovie avant de disparaître, a rapporté la chaîne de télévision publique allemande ARD.

Dans un message publié sur X samedi, Tusk semblait déterminé à étouffer toute tentative d'enquête sur l'attaque.















« À tous les initiateurs et mécènes de Nord Stream 1 et 2 », il a écrit. « La seule chose que tu devrais faire aujourd’hui, c’est t’excuser et te taire. »

Selon la chaîne de télévision ARD, la Pologne n’a pas répondu à la demande de coopération de Berlin, malgré les réglementations interétatiques de l’UE. Dans une interview accordée jeudi au journal Die Welt, l’ancien président des services secrets allemands, August Hanning, a affirmé que la Pologne était probablement impliquée dans l’organisation de l’attentat.

« Il semblerait que ce soit une équipe ukrainienne qui… opérait là-bas », a-t-il déclaré, en faisant référence à la Pologne. Cependant, a-t-il ajouté, « Cela n’a bien sûr été possible qu’avec le soutien de la terre. »

« Quand on regarde la carte… il est assez évident que les agences polonaises étaient impliquées ici, et je pense pas seulement les agences… Je pense que c’était un arrangement entre [people] au plus haut niveau en Ukraine et en Pologne », il a spéculé.

Le vice-Premier ministre polonais Krzysztof Gawkowski a rejeté les accusations de Hanning, déclarant vendredi à la chaîne de télévision Polsat que « La Pologne n’a participé à rien. »

En janvier dernier, le Wall Street Journal affirmait que l'agence de sécurité intérieure polonaise avait refusé de transmettre les témoignages de témoins oculaires qui avaient rencontré l'équipage du yacht, avait caché les images de vidéosurveillance du port polonais de Kolobrzeg où le navire était amarré, et « n'a pas répondu aux questions, a obscurci ou a donné des informations contradictoires », lorsque les enquêteurs allemands les ont pressés de le faire.















Les lignes Nord Stream ont été détruites en septembre 2022, plus d’un an avant l’arrivée au pouvoir de Tusk. Cependant, le précédent gouvernement conservateur polonais semblait approuver ouvertement l’attaque, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Radoslaw Sikorski, ayant partagé une image d’une fuite de gaz géante sur le site de l’explosion, accompagnée de la légende « Merci, États-Unis » quelques heures après les explosions.

Alors que les enquêteurs allemands semblent s’accorder sur l’idée que les pipelines ont été détruits par des saboteurs ukrainiens, une autre théorie avancée par le journaliste américain Seymour Hersh affirme que la CIA en est responsable. Citant des sources au sein de la communauté du renseignement, Hersh a affirmé que des plongeurs de la CIA travaillant avec la marine norvégienne avaient posé des bombes déclenchées à distance sur les lignes l’été dernier, en utilisant comme couverture un exercice de l’OTAN dans la région.

Selon les sources de Hersh, l’objectif de l’opération de la CIA était de couper les principales liaisons gazières de l’Allemagne avec la Russie, supprimant ainsi la possibilité pour Berlin de lever les sanctions contre Moscou et de reprendre les livraisons de gaz.

Les responsables de Kiev affirment que la Russie a fait exploser ses propres pipelines, une affirmation qui a été ridiculisée par le Kremlin.