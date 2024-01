Le Premier ministre polonais se rend en Ukraine dans le cadre de la dernière démonstration de soutien à Kiev contre la Russie

KIEV, Ukraine (AP) — Premier ministre polonais Donald Tusk s’est engagé lundi à continuer de soutenir l’Ukraine contre la quasi-totalité de la Russie. Invasion de 2 ans, en annonçant un nouveau programme d’aide militaire comprenant un prêt pour acheter des armes plus grosses et un engagement à trouver des moyens de les fabriquer ensemble.

Lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kiev, Tusk a déclaré qu’ils étaient parvenus à un « accord » pour résoudre par la voie des négociations tout différend entre leurs pays concernant les expéditions de céréales et le transport par camion. Ces problèmes ont récemment détérioré les liens entre les voisins.

Les alliés de l’Ukraine ont récemment cherché à rassurer le pays sur leur engagement à assurer sa défense à long terme dans un contexte de inquiétudes quant au soutien occidental pourrait être en train de faiblir. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et Le nouveau ministre français des Affaires étrangères s’est également rendu à Kiev au cours de la nouvelle année.

Tusk, qui est revenu au pouvoir le mois dernier et tient à montrer qu’un changement de gouvernement ne modifiera pas sa politique envers l’Ukraine, a également rencontré son homologue ukrainien, Denys Shmyhal.

Kiev était la première capitale étrangère qu’il visitait depuis qu’il était redevenu Premier ministre, a déclaré Tusk. Il est revenu à la politique polonaise après avoir été président du Conseil européen, l’un des postes les plus importants de l’Union européenne.

Il a présenté la guerre comme une lutte plus large entre l’Europe et la Russie ayant des répercussions au-delà de l’Ukraine, ce qui en fait une priorité pour la Pologne.

« Aujourd’hui, l’Ukraine assume les questions de sécurité de l’ensemble du continent européen, aujourd’hui l’Ukraine paie le prix énorme du sang pour les valeurs fondamentales du monde libre », a-t-il déclaré. “La sécurité de la Pologne est également en jeu dans cette lutte.”

Zelensky a qualifié les négociations de « très productives » et a déclaré que la nouvelle aide militaire de la Pologne comprendrait un prêt permettant à l’Ukraine d’acheter des armes coûteuses. Ils ont également évalué les opportunités de production commune d’armes, a-t-il déclaré, conformément à des discussions similaires avec d’autres alliés.

La visite de Tusk a eu lieu un jour après que des responsables installés par Moscou dans l’est de l’Ukraine ont signalé que les bombardements ukrainiens tué 27 personnes à la périphérie de Donetsk, occupée par les Russes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’a qualifié d’« acte terroriste monstrueux » et les autorités locales soutenues par la Russie ont déclaré un jour de deuil.

L’armée ukrainienne a toutefois nié toute implication dans cette attaque.

Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat les affirmations des deux parties.

Située sur le flanc oriental de l’OTAN, la Pologne est l’un des alliés les plus puissants de l’Ukraine. Varsovie a fourni des armes et une aide humanitaire et a ouvert ses frontières aux réfugiés ukrainiens depuis l’invasion de Moscou le 24 février 2022.

Mais les relations se sont détériorées l’année dernière La concurrence économique des producteurs de produits alimentaires et des camionneurs ukrainiens a provoqué la colère des Polonais qui ont déclaré que leurs moyens de subsistance étaient menacés. Les agriculteurs et les camionneurs polonais ont bloqué les passages frontaliers, provoquant des bouchons et menaçant la circulation. flux d’aide en Ukraine.

Les agriculteurs polonais se sont plaints du fait que les importations de produits alimentaires ukrainiens avaient provoqué une chute des prix, ce qui a nui à leurs revenus, tandis que les camionneurs ont déclaré que leurs prix étaient inférieurs à ceux de leurs homologues ukrainiens. Le problème fait surface pendant la guerre alors que les ports ukrainiens étaient bloqués et que les producteurs de produits alimentaires se tournaient vers les routes traversant l’Europe pour acheminer leurs produits vers les marchés.

À un moment donné, la Pologne et certains autres pays européens ont interdit les importations de céréales ukrainiennes en raison du conflit commercial.

Les agriculteurs et les camions polonais ont pour l’instant mis fin aux manifestations. Tusk a déclaré que Varsovie souhaitait aider l’Ukraine économiquement, mais pas au détriment des entreprises polonaises. Il a déjà suggéré que Kiev devrait mieux réglementer son industrie du camionnage.

Tusk devait également honorer les combattants du pays et assister aux célébrations de la Journée de l’unité de l’Ukraine, qui commémore la fusion en 1919 qui a réuni ses régions de l’Est et de l’Ouest.

Dans le cadre de la célébration, Zelensky a signé un décret qui, entre autres, charge le gouvernement de préserver l’identité nationale des Ukrainiens vivant dans les régions frontalières qui font désormais partie de la Russie, comme Belgorod, Koursk et Briansk. Certaines de ces zones ont récemment été ciblées par les forces de Kiev.

Le décret vise également à créer un centre chargé d’enquêter sur les crimes commis contre les Ukrainiens sur ces territoires, notamment la russification forcée, les persécutions politiques et les déportations.

Dans d’autres développements liés à la guerre, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir intercepté les huit drones Shahed que la Russie a lancés pendant la nuit au-dessus des régions du sud et du centre de l’Ukraine.

Les débris de trois drones abattus au-dessus de la région centrale de Dnipropetrovsk ont ​​déclenché un incendie dans une entreprise non identifiée, mais aucune victime n’a été signalée.

Par ailleurs, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi s’est rendu à Kharkiv le troisième jour de sa tournée dans le pays. La deuxième plus grande ville figurait parmi les cibles d’une attaque de missile russe le 16 janvier qui a blessé 17 civils.

Plus tard, Grandi a rendu visite aux enfants d’une école qui a déménagé dans le métro de la ville.

Dans le même temps, la principale plateforme bancaire numérique ukrainienne, Monobank, a déclaré avoir été victime d’une attaque massive par déni de service perpétrée par des pirates non identifiés. L’attaque a été repoussée avec succès, a indiqué la banque, sans conséquences majeures.

Monika Scislowska a contribué depuis Varsovie, Pologne.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que Denys Shmyhal est le Premier ministre ukrainien et non le ministre de la Défense.

