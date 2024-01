Le Premier ministre polonais promet son plein soutien à l’Ukraine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk s’est engagé à faire de son pays le bailleur de fonds « le plus fiable » de l’Ukraine, alors que les alliés occidentaux peinent à approuver une aide financière et militaire supplémentaire, près de deux ans après le début de l’invasion russe à grande échelle.

“Il est très important de créer le sentiment que la Pologne est l’allié le plus fiable et le plus stable de l’Ukraine dans cet affrontement meurtrier avec le mal”, a déclaré Tusk lors d’une visite à Kiev lundi. « Il n’y a rien de plus important que de soutenir l’Ukraine dans son effort de guerre contre l’attaque russe. C’est absolument le numéro un.

Le voyage très attendu du Premier ministre polonais intervient après la détérioration des relations avec Kiev au cours de la dernière année au pouvoir du parti nationaliste Droit et Justice (PiS), qui s’est engagé dans des différends commerciaux et des récriminations mutuelles avec le gouvernement ukrainien. Tusk a pris ses fonctions le mois dernier en s’engageant à réparer les relations et à placer la Pologne au cœur de l’élaboration des politiques européennes.

La démonstration de soutien de Tusk a été bien accueillie par les responsables ukrainiens, qui ont appelé les alliés de l’UE et des États-Unis à mettre de côté leurs divergences politiques intérieures et à se mettre d’accord sur une nouvelle aide financière et militaire d’une valeur d’environ 110 milliards de dollars, alors que la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre les villes ukrainiennes. .

La Pologne et l’Ukraine sont prêtes à finaliser les négociations sur les investissements visant à produire conjointement des munitions et des armes, a déclaré lundi Tusk à l’issue de discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

“Le monde libre tout entier devrait aider l’Ukraine dans tous les domaines car c’est notre intérêt commun”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par le bureau de Zelensky de la réunion des deux dirigeants. “Il n’y a pas de place pour la symétrie, pour la neutralité.”

Zelenskyy a accueilli Tusk comme un « bon ami ». « Nous sommes reconnaissants que la Pologne, votre société, ait toujours été aux côtés des Ukrainiens dès les premiers jours de la guerre à grande échelle », a-t-il déclaré.

Initialement un allié solide de l’Ukraine au cours de la première année de l’invasion à grande échelle de la Russie, le gouvernement PiS a changé de cap au printemps dernier et a adopté une position protectionniste pour défendre les agriculteurs polonais et d’autres secteurs économiques qui se sont rebellés contre les importations et les services ukrainiens bon marché.

À l’approche des élections d’octobre, le président polonais Andrzej Duda, candidat du PiS, a attisé les tensions en comparant le pays déchiré par la guerre à une personne en train de se noyer, s’accrochant à son sauveur et mettant sa vie en danger.

La visite de Tusk intervient quelques jours après que son gouvernement a négocié la suspension du blocus frontalier imposé par les camionneurs polonais, soutenus par les agriculteurs. Mais le Premier ministre a indiqué qu’il maintiendrait en place une interdiction unilatérale d’importer des céréales ukrainiennes, que Bruxelles devrait désormais permettre aux capitales d’imposer lorsqu’elles seront inondées d’importations moins chères en provenance d’Ukraine.

Tusk s’est engagé à résoudre tous les différends restants « dans un esprit d’amitié » et « à ne pas les entretenir ou les multiplier », selon un communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux X.