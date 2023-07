Le Premier ministre polonais nargue l’UE à propos de la migration avec une vidéo sur les troubles français

« Nous ne voulons pas de telles scènes dans les rues polonaises », a déclaré le clip téléchargé par Mateusz Morawiecki.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a balayé le projet de refonte de la migration de l’UE en partageant une vidéo qui juxtapose des scènes de violentes manifestations en France contre le paysage idyllique des villes polonaises. Le Premier ministre lui-même a lancé son propre plan visant à freiner la migration de masse.

Vendredi, Morawiecki a mis en ligne un clip sur sa page Twitter à l’appui d’un plan soutenu par la Pologne appelé « L’Europe des frontières sécurisées ». La vidéo montrait des rues et des voitures françaises englouties par les flammes, des émeutiers brisant les vitrines des magasins. Les images de dévastation totale contrastaient avec les villes polonaises paisibles et bien rangées, pleines de vie.

« Nous ne voulons pas de telles scènes dans les rues polonaises », la légende dans la vidéo lu.

Plan Nasz pour Europa Bezpiecznych Granic – bezpieczeństwo i porządek publiczny – to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna! pic.twitter.com/9anvfDU11d – Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 30 juin 2023

La violence en France a éclaté après la mort d’un jeune de 17 ans aux mains d’un policier mardi. Selon les autorités locales, près de 1 000 personnes ont été arrêtées à travers le pays et 45 000 policiers déployés pour faire face aux troubles.

Le tweet de Morawiecki coïncide avec sa critique sévère d’une proposition de refonte de la migration qui donne aux membres de l’UE trois options pour faire face au problème : accepter les demandeurs d’asile relocalisés, payer 20 000 € (21 000 $) pour chaque demandeur rejeté ou financer un soutien opérationnel.

En adoptant cette réforme migratoire « L’Europe encourage les passeurs à envoyer plus de transports », chargea le Premier ministre polonais. « Si nous invitons 30 000, [then] 300 000 viendront. Si nous invitons un million, 30 millions viendront. C’est une spirale sans fin. a-t-il déclaré, ajoutant que l’ouverture des frontières de l’Europe donnerait non seulement du pouvoir aux criminels, mais entraînerait également « un risque accru de terrorisme en Europe ».

Cependant, vantant la Pologne comme « un exemple de politique migratoire réussie », Morawiecki a proposé son propre plan qui envisage d’augmenter les investissements dans la garde des frontières extérieures de l’UE et de renforcer Frontex, l’agence frontalière du bloc.

Il a également suggéré de soutenir le développement dans les pays qui sont à l’origine de migrations massives, de réduire les prestations sociales pour les personnes extérieures à l’UE et de lutter contre les passeurs et le marché noir.

L’UE a du mal à faire face à l’afflux de migrants depuis au moins plusieurs années. Selon les données de Frontex, les autorités du bloc ont enregistré 330 000 passages illégaux à la frontière extérieure de l’UE en 2022, ce que l’agence a décrit comme le nombre le plus élevé depuis 2016 et une augmentation de 64 % par rapport à l’année précédente.