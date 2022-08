Le dirigeant britannique sortant aurait dû abandonner un projet de visite à Varsovie après avoir été snobé par le bureau de Mateusz Morawiecki

Le bureau du Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a annulé un voyage à Varsovie après avoir été informé par ses homologues polonais que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki n’aurait pas le temps de rencontrer le dirigeant en visite, a rapporté Bloomberg lundi.

Downing Street avait déclaré aux médias que la visite était en cours jusqu’à la semaine dernière. Selon Bloomberg, Londres et Varsovie ont discuté de plusieurs dates possibles pour l’événement, dont le 8 août, mais le plan a finalement échoué.

Johnson souhaite organiser une série d’appels téléphoniques et de réunions en personne avec les dirigeants mondiaux avant de quitter ses fonctions le mois prochain, selon le rapport. Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron figurent sur la liste de ses contacts d’adieu, bien que tous deux n’aient pas encore parlé à l’homme politique britannique, selon le média.

Le Premier ministre britannique a annoncé début juillet sa démission à la tête du Parti conservateur à la suite d’une série de scandales. L’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss se présentent pour le remplacer à la tête du parti et à la tête du gouvernement britannique le mois prochain.

Lire la suite Les États-Unis pourraient ne pas accorder la priorité à l’Ukraine – médias

Le camouflet apparent de la Pologne vient malgré le fait que Johnson soit l’un des partisans les plus virulents de l’Ukraine contre la Russie, qu’il considère comme un élément clé de son héritage politique. Morawiecki est également un ardent critique de Moscou. Les deux nations ont couvert Kiev d’aide militaire et de messages d’encouragement pour la poursuite des combats.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.