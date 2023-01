Le Premier ministre polonais félicite le Canada d’avoir envoyé des chars en Ukraine

Le Canada se joint à plusieurs autres nations alliées pour envoyer des chars pour renforcer les forces de l’Ukraine dans sa lutte continue contre la Russie, une décision qui est une bonne nouvelle pour la Pologne, un pays qui a exprimé la nécessité pour les alliés occidentaux d’envoyer plus de soutien à l’Ukraine.

L’Allemagne a accepté plus tôt cette semaine, après une série de pourparlers, d’autoriser la Pologne à envoyer certains de ses chars Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine. Mercredi, l’Allemagne et les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient également des chars de combat en Ukraine, marquant la première étape d’un effort coordonné pour fournir des armes plus importantes à l’Ukraine.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré au correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, lors d’une conversation exclusive sur Power Play de CTV, qu’il pensait que la défense du droit de l’Ukraine à rester une nation libre et souveraine était impérative pour empêcher de nouvelles agressions de la part de la Russie.

La conversation complète est ci-dessous et a été modifiée pour plus de clarté.



Vassy Kapelos : Je voulais commencer par le sujet des chars de combat et plus particulièrement des chars Leopard 2 pour l’Ukraine. Êtes-vous surpris, Monsieur le Premier ministre, du temps qu’il a fallu à l’Allemagne pour donner à des pays comme le vôtre le feu vert pour exporter ces chars ?



Premier ministre Mateusz Morawiecki : Cela a pris un certain temps, mais je suis très heureux que nous ayons finalement réussi à convaincre nos alliés et partenaires d’Europe occidentale qu’ils devraient être beaucoup plus actifs pour soutenir l’Ukraine. Pologne et Canada, nous avons été très actifs dès le premier jour, quand la guerre a commencé, mais il est très important que ce soit un effort coordonné de nous tous. Alors oui, je suis content. Je dirais qu’il vaut mieux tard que jamais. Et j’organise maintenant, ou j’ai essayé d’organiser, plusieurs autres pays pour qu’ils se joignent à cela — appelons cela une coalition de pays Leopard 2 — pour être livrés à l’Ukraine.



Capelos : Le Canada fait-il partie des pays que vous espérez rejoindre cette coalition, monsieur?



Morawiecki : Je l’espère. Je sais que le Canada appuie très activement l’Ukraine. Je sais qu’il y a une assez grande population d’Ukrainiens (vivant) au Canada. Et il est très important que le monde libre soit en pleine solidarité avec l’Ukraine. J’ai aussi entendu dire que le premier ministre Trudeau avait décidé de dédier quelque 200 véhicules blindés. Et c’est très important parce que la guerre est d’une telle nature en Ukraine que de tels véhicules sont absolument nécessaires. C’est exactement ce que le président Zelenskyy me disait il y a quelques semaines. Mais aussi en plus des véhicules blindés, les chars modernes sont très importants, extrêmement importants sur ce champ de bataille en Ukraine. J’espère donc que le Canada sera encore plus généreux en approvisionnements canadiens pour l’Ukraine.



Capelos : Vous avez parlé il y a une minute des efforts déployés pour convaincre des alliés, par exemple en Europe occidentale, de suivre également l’exemple de la Pologne et d’être prêts à envoyer certains de leurs chars. Selon vous, quel a été le principal moteur pour les convaincre de le faire, comment avez-vous pu le faire ?



Morawiecki : Eh bien, tout d’abord, nous essayons de montrer l’exemple. La Pologne a envoyé 250 chars en tant que premier pays il y a six mois ou même plus que cela. À l’heure actuelle, nous sommes prêts à envoyer 60 de nos chars modernisés, dont 30 PT-91. Et en plus de ces chars, 14 chars, des chars Leopard 2, en notre possession. Et nous avons dit à nos partenaires en Europe occidentale combien de chars nous avons déjà livrés, et j’ai cité le président Zelenskyy (pour expliquer) à quel point il est important dans ce genre de guerre d’avoir des chars modernes. Les Russes ont plusieurs milliers, certains disent même plus de 15 000 chars dans leurs magasins.

Et si nous ne voulons pas que l’Ukraine soit vaincue, nous devons être très ouverts et courageux pour soutenir l’Ukraine. Tels étaient les arguments et aussi si l’Ukraine, à Dieu ne plaise, ne parvenait pas à défendre sa souveraineté et sa liberté, cela ne représenterait que la première étape de la stratégie folle du Kremlin pour reconstruire l’Empire russe du passé. Et je pense que si l’Europe veut avoir une croissance, une stabilité et un développement stables et à long terme de manière pacifique, nous devons repousser toutes ces attaques barbares des Russes. Ce sont aussi des arguments qui me paraissent importants pour le chancelier Scholz, pour le président Macron et nos autres alliés en Europe occidentale.



Capelos : Pendant que vous avanciez ces arguments, le chancelier Scholz expliquait également pourquoi il hésitait, et en particulier, il se concentrait en quelque sorte sur la possibilité que l’envoi de ces chars aggraverait les choses avec la Russie et provoquerait Poutine davantage. Nous avons vu ce matin pendant l’heure de pointe en Ukraine, la Russie a pointé un certain nombre de missiles sur l’Ukraine et a également continué à attaquer les infrastructures électriques. Cela confirme-t-il ce que disait le chancelier Scholz ? Est-il vrai que cela provoque davantage Poutine, et si oui, votre réaction à cela.



Morawiecki : Non, l’arme de la Russie est la peur. Notre arme doit être et doit être la solidarité. Poutine se comporte comme un acteur d’un vieux théâtre géopolitique. Il est comme Néron, prêt à mettre le feu à Rome juste pour atteindre ses objectifs. Et son principal objectif majeur est de rétablir l’Empire russe. Il a pris le pire des démons du XXe siècle, comme le nationalisme, le colonialisme et toutes sortes de caractéristiques de (la) boîte à outils totalitaire, et nous devons être très forts dans notre réponse, car son succès signifie la défaite non seulement de l’Ukraine , (mais) la défaite du monde libre.

Et comme je l’ai dit, si nous voulons nous développer dans un environnement pacifique, nous devons rester forts, rester ensemble et unis, car c’est le seul moyen d’empêcher de nouvelles attaques des Russes. Vous vous souvenez probablement de leur agressivité depuis début 2008, envahissant la Géorgie. Ils ont envahi la Géorgie au mois d’août 2008, puis ils ont attaqué l’Ukraine en 2014, puis en 2022. Alors ils ont un appétit insatiable pour les autres pays, ils ne se comportent pas comme un État démocratique normal, pas du tout, en fait, c’est le contraire qui est le cas. Cas. Et c’est pourquoi le flanc oriental de l’OTAN doit être défendu. Et merci aux troupes canadiennes d’être main dans la main avec les troupes polonaises en Lettonie, par exemple, dans le cadre d’une présence avancée renforcée de l’OTAN. Nous devons rester forts, défendre l’Ukraine.



Capelos : Sur ce point, une dernière question pour vous. Monsieur le Premier ministre, est-ce que ce va-et-vient au sujet des chars, pensez-vous, était le plus proche ou le plus que ce sentiment d’unité était en danger ? Parce que les Alliés ont été très unis jusqu’à ces dernières semaines, lorsque nous avons entendu l’Allemagne sortir. En fin de compte, comme vous l’avez souligné, ils ont décidé de donner leur feu vert à l’exportation de ces chars et ils ont décidé de se tenir aux côtés de leurs alliés, mais ce va-et-vient a-t-il posé le plus grand risque pour ce sentiment d’unité?



Morawiecki : Je ne veux pas trop critiquer l’Allemagne parce que je suis très heureux et reconnaissant au gouvernement allemand d’avoir finalement pris cette très bonne décision. C’est le point n°1. N°2, de nombreux tabous du passé sont désormais surmontés. La livraison de véhicules blindés modernes lourds n’était pas possible il y a quelques mois à peine. Les systèmes Patriot Aircraft, les anti-avions, les systèmes anti-missiles ne devaient pas non plus être livrés à l’Ukraine. Et nous voici dans un autre moment de l’histoire de cette guerre, lorsque des chars Leopard 2, des chars très modernes, des chars Abrams des États-Unis, vont être livrés.

Les soldats ukrainiens vont être entraînés. Et c’est pourquoi je crois fermement que l’Ukraine va survivre en tant que nation souveraine et libre. Ce sont des cœurs courageux, ils se battent avec des cœurs de lion, mais nous devons maintenir les livraisons de fournitures modernes car nous savons à quel point une superpuissance de type géant a attaqué l’Ukraine le 24 février de l’année dernière. C’est donc notre devoir, notre responsabilité de soutenir l’Ukraine en ces temps très sombres.