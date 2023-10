Le Premier ministre polonais exige des mesures après l’arrestation des joueurs du Legia Varsovie

Le Premier ministre polonais et les autorités du football ont demandé vendredi des explications aux Pays-Bas alors que deux joueurs du Legia Varsovie ont été arrêtés après des échauffourées avec la police après le match de la Ligue Europa Conférence à l’AZ Alkmaar.

Il y a eu aussi des problèmes avec les fans. La police néerlandaise a déclaré dans un communiqué que, contrairement aux accords de sécurité antérieurs avec ses homologues polonais et le club, les supporters du Legia s’étaient déplacés pour assister au match.

Le Portugais Josué et le Serbe Radovan Pankov, qui avaient été descendus du bus de l’équipe par la police, sont restés en détention tandis que le reste de l’équipe est rentré en Pologne.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué les échauffourées avec la police après la défaite 1-0 du Legia face à son rival du Groupe E, Alkmaar, jeudi.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui fait campagne avant les élections législatives du 15 octobre, a déclaré qu’il avait chargé les diplomates polonais d’enquêter sur la question.

Morawiecki a déclaré sur X, anciennement Twitter, que « les joueurs et les supporters polonais doivent être traités conformément à la loi. Nous n’acceptons pas les violations de la loi ».

Le secrétaire général de la Fédération polonaise de football PZPN, Lukasz Wachowski, a déclaré qu’il exigeait des explications de la part de ses homologues néerlandais et de l’UEFA, l’instance européenne du football.

L’UEFA a déclaré qu’elle rassemblait des preuves pour examiner d’éventuelles affaires disciplinaires. Les clubs sont tenus responsables du comportement de leurs supporters dans les stades lors des matches européens.

Les supporters du Legia ont « pris d’assaut » les portes d’entrée, se heurtant aux stadiers et à la police, et un officier s’est évanoui. Certains sympathisants ont saisi des matraques et du gaz poivré de la police et sont entrés sans ticket, selon le communiqué de la police néerlandaise.

Après le match, la police a bouclé certaines sorties, provoquant des affrontements, selon certaines informations.

Le président de la Legia, Dariusz Mioduski, a également été maltraité par la police, ajoutent les informations. Mioduski est un avocat formé à Harvard et membre du conseil d’administration du Tribunal arbitral du sport.

Les quatre équipes du groupe E, les autres étant Aston Villa et Zrinjski Mostar, comptent trois points après deux matches.